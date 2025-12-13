Zile cu vreme de primăvară în mijloc de iarnă. Prognoza meteo actualizată

Meteorologii anunță câteva zile cu temperaturi mai ridicate decât normalul acestei perioade, cu maxime de până la 10-11 grade Celsius, față de 6 grade cât ar fi obișnuit. În același timp, ceața persistă, fiind în continuare alertă în șase județe.

Meteorologul ANM Oana Catrina a declarat la Digi24 că ceața va continua în perioada imediat următoare, fiind generată de un câmp de presiune atmosferică ridicată deasupra Europei, inclusiv asupra României. Aceasta asigură stabilitate atmosferică și împiedică apariția precipitațiilor, fie sub formă de ploaie, fie sub formă de ninsoare în zonele montane.

În mod normal, temperaturile maxime ar fi între -2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 6 grade pe litoral, cu 3-4 grade în Capitală. În perioada următoare, acestea vor fi ușor mai mari, între 2 și 10 grade la nivelul țării, 10-11 grade pe litoral și în sud-vest, iar în București mercurul va ajunge la 5-7 grade în orele amiezii.

Meteorologul a explicat că vremea se va menține stabilă în zilele următoare, însă nebulozitatea joasă va persista, în special dimineața și pe parcursul nopții. Ceața va fi prezentă mai ales în zonele joase de relief din sud, est și centru.

În continuare, temperaturile vor rămâne peste normalul perioadei, iar meteorologii nu se așteaptă la ninsori de Crăciun. Valorile ridicate se vor menține pe întreaga țară, fără fenomene semnificative de precipitații.

Deși mai sunt 12 zile până la Crăciun, estimările arată temperaturi ușor peste normal în toate regiunile și un regim pluviometric redus. În cea mai mare parte a țării nu sunt așteptate precipitații semnificative.

Datele disponibile până pe 22 decembrie indică că nici zonele montane nu vor primi ninsoare, deși stratul de zăpadă de la Vârful Omul variază între 100 și 139 centimetri. Meteorologul precizează că ninsorile nu sunt prognozate nici în perioada imediat următoare.