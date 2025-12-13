Ceața densă pune stăpânire pe zece județe. Cod galben emis de ANM și avertizări pentru trafic

Administrația Națională de Meteorologie a emis cod galben de ceață pentru zece județe din România. Vizibilitatea scade sub 200 de metri, iar traficul rutier este afectat pe autostrăzi și drumuri naționale.

Administrația Națională de Meteorologie a emis, sâmbătă, avertizări de cod galben de ceață pentru zece județe din țară, unde fenomenul determină scăderea semnificativă a vizibilității. Potrivit ANM, ceața reduce vizibilitatea local sub 200 de metri și, izolat, chiar sub 50 de metri, creând condiții dificile atât pentru circulația rutieră, cât și pentru deplasările pietonale.

Avertizările vizează județele Brașov, Sibiu, Ialomița, Teleorman, Dâmbovița, Gorj, Olt, Dolj, Vâlcea și Cluj, cu intensitate diferită de la o zonă la alta.

Cele mai afectate județe sunt Ialomița și Teleorman, unde codul galben de ceață este valabil pentru întreg teritoriul. În aceste zone, vizibilitatea este extrem de redusă în special în primele ore ale dimineții, iar șoferii se confruntă cu dificultăți majore în trafic.

Autoritățile recomandă prudență sporită, întrucât ceața densă poate apărea brusc pe anumite sectoare de drum, chiar și în zonele deschise.

În județul Dâmbovița, avertizarea meteorologică vizează zeci de localități, printre care Găești, Titu și Potlogi, unde ceața reduce semnificativ câmpul vizual. Situații similare sunt raportate și în zona Brașovului, în special în Făgăraș și localitățile limitrofe, precum Șinca, Recea, Mândra, Voila și Șercaia, alături de alte comune din regiune.

În județul Sibiu, zonele cele mai expuse sunt Porumbacu de Jos, Arpașu de Jos, Cârțișoara și Cârța, unde ceața persistentă afectează deplasările rutiere.

Ceața densă creează probleme și în sud-vestul României. În județul Gorj, peste 40 de localități se află sub cod galben, inclusiv municipiul Târgu Jiu, dar și orașele Rovinari și Târgu Cărbunești. În județul Olt, vizibilitatea este redusă în Slatina, Balș, Scornicești și în numeroase alte comune.

Fenomenul afectează și județele Dolj și Vâlcea, unde ceața se manifestă pe arii extinse, cu impact asupra circulației rutiere.

Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române a transmis că, sâmbătă dimineață, circulația rutieră se desfășoară în condiții dificile în mai multe zone ale țării. Pe autostrăzile A1 București–Pitești, A2 București–Constanța, A3 București–Brașov, precum și pe A0, Centura Capitalei, vizibilitatea este redusă pe alocuri sub 100 de metri.

Carosabilul este parțial umed, fără precipitații, însă ceața densă crește riscul de producere a accidentelor, în special în zonele cu trafic intens.

Infotrafic precizează că, până la acest moment, nu sunt semnalate accidente care să impună restricții de circulație pe autostrăzi sau pe drumurile naționale. Cu toate acestea, condițiile de ceață persistentă impun un nivel ridicat de atenție din partea participanților la trafic.

Autoritățile subliniază că ceața poate varia ca densitate pe distanțe scurte, ceea ce face dificilă anticiparea condițiilor de drum.

Poliția rutieră recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza la condițiile de drum, să păstreze o distanță mai mare între autovehicule și să utilizeze corespunzător sistemele de iluminare. De asemenea, este indicată evitarea frânărilor bruște și a manevrelor riscante, care pot duce la accidente în condiții de vizibilitate redusă.

Pietonilor li se recomandă să evite deplasarea pe partea carosabilă, în special pe timpul nopții sau în zonele slab iluminate, unde ceața reduce și mai mult vizibilitatea.