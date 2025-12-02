Aproape jumătate din țară, sub Cod galben de ceață. Vizibilitate redusă sub 50 de metri în unele județe

În a doua zi a săptămânii, vremea se menține rece în țară, iar ceața le dă bătăi de cap șoferilor. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, mai multe atenționări de Cod galben pentru județele Cluj, Timiș, Ialomița, Argeș, Călărași, Giurgiu, Ilfov, Dâmbovița, Gorj, Olt, Vâlcea, Dolj, Mehedinți, Caraș-Severin și Arad, din cauza ceții dense care determină vizibilitate redusă, local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri.

În județul Cluj, pentru localitățile Cluj-Napoca, Turda, Câmpia Turzii, Baciu, Apahida, Gilău, Florești, Viișoara, Mihai Viteazu, Săvădisla, Cojocna, Luna, Feleacu, Chinteni, Gârbău, Călărași, Sânpaul, Petreștii de Jos, Săndulești, Ciurila, Tureni, Aiton, Ploscoș, atenționarea este valabilă între orele 07:45 și 10:00.

În Timiș, vizibilitatea va fi redusă în Timișoara, Recaș, Buziaș, Săcălaz, Giarmata, Ghiroda, Sânandrei, Satchinez, Orțișoara, Giroc, Moșnița Nouă, Sânmihaiu Român, Liebling, Biled, Racovița, Topolovățu Mare, Sacoșu Turcesc, Pișchia, Tormac, Șandra, Dumbrăvița, Becicherecu Mic, Dudeștii Noi, Chevereșu Mare, Remetea Mare, Nițchidorf, Bucovăț, între orele 07:20 și 09:00, precum și în Sânnicolau Mare, Jimbolia, Deta, Gătaia, Ciacova, Dudeștii Vechi, Lenauheim, Peciu Nou, Cărpiniș, Comloșu Mare, Cenad, Sânmihaiu Român, Teremia Mare, Jebel, Lovrin, Jamu Mare, Denta, Cenei, Banloc, Tomnatic, Giulvăz, Uivar, Moravița, Voiteg, Gottlob, Ghilad, Birda, Checea, Livezile, Foeni, Otelec, Beba Veche, Pădureni, Parța, Valcani, Giera, între orele 07:00 și 09:00.

În județul Ialomița, localitățile Movilița, Sinești, Drăgoești, și în județul Argeș, localitățile Pitești, Mioveni, Costești, Ștefănești, Călinești, Topoloveni, Bascov, Poiana Lacului, Buzoești, Leordeni, Bogați, Slobozia, Vedea, Bradu, Mărăcineni, Merișani, Moșoaia, Lunca Corbului, Priboieni, Suseni, Albota, Budeasa, Căteasca, Rătești, Micești, Recea, Rociu, Cocu, Uda, Negrași, Mozăceni, Băbana, Oarja, Ștefan cel Mare, Cuca, Cotmeana, Morărești, Săpata, Drăganu, Teiu, Poienarii de Argeș, între orele 07:10 și 10:00.

În județul Călărași, localitățile Budești, Fundulea, Fundeni, Frumușani, Vasilați, Plătărești, Sohatu, Gălbinași, Tămădău Mare, Belciugatele, în județul Giurgiu, Florești-Stoenești, Ulmi, Găiseni, Vânătorii Mici, și în județul Ilfov, Voluntari, Buftea, Pantelimon, Otopeni, Brănești, Cernica, Periș, Balotești, Afumați, Glina, Moara Vlăsiei, Snagov, Găneasa, Ștefăneștii de Jos, Tunari, Corbeanca, Grădiștea, Petrăchioaia, Dascălu, între orele 07:10 și 10:00.

În județul Dâmbovița, vizibilitatea va fi redusă în Găești, Titu, Potlogi, Corbii Mari, Dragodana, Răcari, Crevedia, Petrești, Cojasca, Lungulețu, Mătăsaru, Gura Șuții, Ciocănești, Odobești, Tărtășești, Braniștea, Uliești, Mogoșani, Conțești, Vișina, Niculești, Brezoaele, Sălcioara, Poiana, Șelaru, Cobia, Produlești, Costeștii din Vale, Crângurile, Hulubești, Morteni, Valea Mare, Gura Foii, Butimanu, Răscăeți, Slobozia Moară, Cornățelu, Bilciurești, Târgoviște, I. L. Caragiale, Cornești, Comișani, Ludești, Finta, Vișina, Nucet, Mănești, între orele 07:00 și 09:00.

În județele Gorj, Olt, Vâlcea, Dolj și Mehedinți, ceața reduce vizibilitatea sub 200 m, izolat sub 50 m, între orele 07:00 și 09:00, afectând localități precum Turceni, Plopșoru, Țânțăreni, Slatina, Balș, Drăgășani, Bălcești, Craiova, Filiași, Strehaia, Corcova și altele.

În județul Caraș-Severin, avertizarea este valabilă între orele 05:45 și 09:00 pentru Reșița, Moldova Nouă, Oravița, Anina, Bozovici, Carașova, Berzasca, Lupac, Sichevița, Sasca Montană, Lăpușnicu Mare, Dalboșeț, Târnova, Coronini, Ciclova Română, Gârnic, Șopotu Nou, Cărbunari, Ciudanovița, Goruia, iar în județul Arad pentru Săvârșin, Bârzava, Conop, Vărădia de Mureș, Birchiș, Ususău, Bata.

Meteorologii recomandă prudență la deplasările în zonele afectate și avertizează că aceste atenționări se emit pentru fenomene ce pot deveni temporar periculoase, fiind valabile maximum șase ore.

Pe parcursul zilei, cerul va fi predominant noros în nord-est, unde se vor semnala ploi slabe trecătoare, în timp ce în restul țării înnorările vor fi temporare. În regiunile vestice și sudice, dimineața se va forma ceață, izolat asociată cu burniță, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale în sud-vest. Temperaturile maxime se vor încadra între 6 și 12 grade, iar cele minime între -3 și 8 grade, cele mai ridicate valori urmând a fi înregistrate pe litoral.

În Capitală, vremea va fi în general închisă, cu ceață și nebulozitate stratiformă dimineața și noaptea. Vântul va avea intensitate slabă până la moderată, temperatura maximă urmând să atingă circa 8 grade, iar minima va fi între 2 și 3 grade.