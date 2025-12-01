Se circulă cu dificultate în mai multe localități din țară. ANM a emis Cod galben de ceață

În unele zone din țară, traficul este afectat de condițiile meteorologice, iar șoferii sunt nevoiți să adapteze viteza la condițiile de drum. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni dimineață, un Cod galben de ceață pentru mai multe localități din județul Sibiu, printre care Avrig, Tălmaciu, Șelimbăr, Racovița, Turnu Roșu și Boița.

Fenomenul va reduce vizibilitatea, local sub 200 de metri și izolat chiar sub 50 de metri, avertizează meteorologii. Codul galben de ceață este valabil până la ora 9:00.

Pe tot parcursul zilei, cerul va fi predominant noros în nord, centru și est, iar în restul țării vor fi înnorări temporare. Se vor semnala ploi slabe în Transilvania și Moldova, iar în primele ore și în Oltenia și Muntenia. La munte, precipitațiile vor fi sub formă de ploaie, iar la altitudini de peste 1500 m vor predomina lapovița și ninsoarea, mai accentuate în masivele estice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe crestele montane, iar ceața va fi prezentă dimineața pe suprafețe restrânse, în special în regiunile intracarpatice, și noaptea pe areale mai extinse, mai ales în vest și sud.

Temperaturile maxime vor oscila între 4 și 14 grade, iar cele minime între -3 și 6 grade.

La București, cerul va avea înnorări temporare, cu ploi slabe în primele ore și ceață pe timpul nopții.

Vântul va sufla slab, temperatura maximă va atinge aproximativ 9 grade, iar minima va fi între 1 și 3 grade.

Pe parcursul acestei săptămâni, temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, iar cantitatea de precipitații va fi redusă. În intervalul 1–8 decembrie, regimul termic va fi mai cald în toate regiunile, cu accent pe nord-est, iar ploile se vor semnala mai ales local, fiind slabe în vest, nord-vest și centru.

În perioada 8–15 decembrie, valorile termice se vor menține peste mediile obișnuite, cu ploi ușor mai frecvente în sud, în timp ce în vest și nord-vest precipitațiile vor rămâne reduse, iar în restul țării cantitățile de apă se vor încadra în limite normale.

Între 15 și 22 decembrie, vremea va fi în continuare mai caldă decât normal, cu precipitații puține în nord-vest și apropiate de normal în celelalte zone.

În intervalul 22–29 decembrie, temperaturile vor rămâne peste media climatologică. Precipitațiile vor fi deficitare în zonele intracarpatice și normale în restul țării, iar vremea de Crăciun se anunță blândă în majoritatea regiunilor, cu ninsori mai consistente doar la munte.