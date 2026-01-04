Gest controversat făcut de Coreea de Nord, în contextul global tensionat

Coreea de Nord a efectuat duminică un nou test cu rachete balistice, chiar înainte ca președintele sud-coreean Lee Jae Myung să plece în China pentru discuții care vor atinge și subiectul programului nuclear al Phenianului.

Forțele armate de la Seul au anunțat că au observat, în jurul orei locale 7:50, mai multe rachete trase din zona capitalei nord-coreene. Primele estimări indică o traiectorie de aproximativ 900 de kilometri, iar experții sud-coreeni și americani analizează în prezent datele tehnice, potrivit The Guardian. Rachetele „au zburat aproximativ 900 de kilometri”, a transmis armata, precizând că Seulul și Washingtonul „analizează îndeaproape specificațiile”, în timp ce „mențin o postură completă de pregătire”.

Consiliul de Securitate Națională s-a reunit imediat, iar președinția sud-coreeană a calificat lansările drept „un act provocator, în încălcarea rezoluțiilor Consiliului de Securitate al ONU”. Tokyo a raportat, la rândul său, detectarea unei posibile rachete balistice. Autoritățile japoneze au arătat că două proiectile au urcat până la circa 50.000 de metri și au parcurs aproximativ 900, respectiv 950 de kilometri.

Lansarea marchează primul episod de acest fel după testul efectuat în noiembrie. Regimul nord-coreean susține de ani de zile că își construiește arsenalul pentru descurajare, acuzând Statele Unite că ar urmări schimbarea conducerii de la Phenian — afirmație respinsă constant de Washington.

„Probabil se tem că, dacă Statele Unite ar dori, ar putea lansa oricând un atac de precizie, amenințând supraviețuirea regimului”, a spus Hong Min, analist la Institutul Coreean pentru Unificare Națională.

Lansările au avut loc cu doar câteva ore înainte ca Lee Jae Myung să plece la Beijing pentru întâlnirea cu președintele Xi Jinping. China rămâne principalul sprijin economic al Coreei de Nord, iar Seulul speră să valorifice influența Beijingului pentru relansarea dialogului dintre cele două Corei.

În paralel, Coreea de Nord se pregătește pentru un congres al partidului de guvernământ, primul după cinci ani, unde vor fi discutate atât priorități economice, cât și obiective militare.

Înaintea reuniunii, Kim Jong-un a cerut „extinderea” și modernizarea producției de rachete, precum și construirea unor noi fabrici. Presa de stat a relatat că liderul a vizitat o unitate implicată în realizarea de arme tactice ghidate și a ordonat majorarea capacității de producție cu 250%, potrivit KCNA.