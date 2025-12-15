Cooperare economică și minerale critice. Coreea de Sud și Laos își intensifică legăturile

Președintele Coreei de Sud, Lee Jae-myung, și președintele Laosului, Thongloun Sisoulith, au convenit, luni, în cursul unui summit oficial de la Seul, să acorde relațiilor dintre cele două state un statut superior, transformându-le într-un parteneriat cuprinzător, a transmis biroul prezidențial sud‑coreean.

Potrivit declarațiilor oficiale, Seul consideră Laos un partener cheie pentru dezvoltarea lanțurilor de aprovizionare cu minerale critice, esențiale pentru industriile tehnologice moderne și economiile viitoare.

Conform comunicatelor oficiale ale administrației sud‑coreene, acordul dintre Lee Jae‑myung și Thongloun Sisoulith reflectă dorința ambelor părți de a extinde cooperarea politică și economică.

Coreea de Sud vede în Laos un sprijin important în construirea de lanțuri de aprovizionare pentru minerale critice, un element considerat strategic pentru industriile high‑tech și energia verde.

Decizia de a actualiza forma relațiilor vine pe fondul marcării în 2025 a 30 de ani de la restabilirea diplomatică a relaţiilor bilaterale dintre cele două țări, după întreruperea inițială din anii 1970. Relațiile diplomatice au fost restabilite în 1995, iar de atunci cooperarea s‑a intensificat constant.

Coreea de Sud și Laos au început relațiile diplomatice în 1974, dar acestea au fost întrerupte în 1975 și restabilite abia în 1995. De atunci, cooperarea a evoluat treptat în direcții multiple, inclusiv în domenii economice și sociale.

În anul 2025, numărul de cetățeni lao care trăiesc și lucrează în Coreea de Sud a crescut semnificativ, ajungând la aproximativ 17.000 de persoane, potrivit datelor oficiale ale guvernului sud‑coreean.

Măsurile de protecție pentru lucrători și serviciile de consiliere în limba lao au fost implementate pentru a asigura gestionarea fluxului de forță de muncă între cele două state.

Relațiile economice dintre Coreea de Sud și Laos sunt parte a unui cadru mai larg de colaborare între Republica Coreea și statele ASEAN, al cărui membru este Laos.

Coreea de Sud este parte a Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), un acord comercial multilateral care include țările ASEAN, printre care și Laos, facilitând comerțul și cooperarea economică regională.

Datele recente disponibile arată că volumul schimburilor comerciale dintre cele două țări rămâne relativ modest în comparație cu alte relații bilaterale, dar există o tendință de creștere.

În 2025, exporturile sud‑coreene către Laos au însumat circa 8,01 milioane USD, în timp ce importurile din Laos au atins 5,83 milioane USD, rezultând un sold comercial pozitiv pentru Coreea de Sud.

Schemele comerciale și investiționale includ încurajarea exporturilor de tehnologii și servicii sud‑coreene, precum și promovarea investițiilor în sectoare variate din Laos.

În trecut, schimburile comerciale bilaterale au fost estimate la aproximativ 120 milioane USD, potrivit rapoartelor din anii anteriori.

Un alt aspect al parteneriatului economic îl constituie proiecte și evenimente de cooperare, cum ar fi misiuni comerciale comune și forumuri de afaceri organizate în capitala Vientiane, cu implicarea a zeci de companii din ambele țări pentru a identifica oportunități în sectoare precum infrastructura, alimente și materiale industriale.

În 2025 a avut loc un eveniment de cooperare intitulat K‑GREEN AGRO PARTNERING, organizat la Vientiane și susținut de Ambasada Coreei de Sud, agenția KOTRA și Organizația pentru Alimentație și Agricultură a ONU (FAO).

Acesta a reunit peste 100 de participanți din ambele țări pentru a discuta tehnologii agricole inteligente și sustenabile și pentru a facilita cooperarea între firmele coreene specializate în tehnologie agro‑alimentară și partenerii lao.

Pe partea digitală, există proiecte de colaborare în domeniul tehnologiilor blockchain și al transformării economiei digitale, inclusiv inițiative privind dezvoltarea de sisteme electronice de aprobări sau servicii financiare digitale adaptate contextului economiei lao.

Aceste proiecte sunt planificate sau în curs de desfășurare sub umbrela unor acorduri semnate recent sau a programelor de asistență pentru dezvoltare.

În plus față de legăturile economice și comerciale tradiționale, oficialii celor două țări au purtat discuții pe teme precum cooperarea în domeniul securității digitale, combaterea fraudelor online și extinderea cooperării în sectoare orientate spre viitor, cum ar fi mineralele critice și economia verde.

Aceste dialoguri includ întâlniri la nivel de viceministri și forumuri dedicate dialogului pe aceste teme.

Alături de aceste arii, aniversarea a trei decenii de relații diplomatice a fost marcată și prin schimburi culturale și sociale, precum programe de training, seminarii comune și inițiative menite să întărească legăturile între societățile civile din cele două state.

Actualizarea relațiilor la nivel de parteneriat cuprinzător semnifică o etapă avansată în cooperarea bilaterală, indicând angajamente reciproce extinse în multiple domenii — de la comerț și investiții la lanțuri strategice de aprovizionare și cooperare tehnologică. D

ecizia comună a liderilor de la Seul și Vientiane reflectă atât oportunitățile economice emergente, cât și contextul dinamic al relațiilor internaționale din regiunea Asia‑Pacific.

Pe fondul schimbărilor globale în politicile comerciale și energetice, cooperarea în furnizarea și gestionarea resurselor critice devine un element major în strategiile diplomatice ale ambelor țări.