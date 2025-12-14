Băsescu: Numirea lui Kovesi la DNA a creat un spectacol care a pus presiune pe instanțe

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat duminică seara că numirea Laurei Codruța Kovesi în timpul mandatelor lui Klaus Iohannis s-a transformat ulterior într-un „spectacol”. Băsescu a afirmat că fosta șefă a DNA a colaborat cu presa, ceea ce a creat presiune asupra instanțelor.

„Greșeala mea a fost după numirea lui Kovesi spectacolul. Aici a fost un parteneriat între Kovesi și presă, care a creat o presiune pe instanțe. Aici a fost o greșeală și este responsabilitatea doamnei Kovesi pentru aceasta greșeală, care este reproșată și mie, SRI-ului, la toată lumea”, a spus Băsescu la Digi 24.

Fostul președinte a arătat că actualele disfuncționalități din justiție își au rădăcinile în legile adoptate în 2022, pe care le consideră necesar a fi modificate urgent. Aceste acte normative, potrivit lui Băsescu, au creat cadrul care a permis apariția unor probleme grave în actul de justiție.

Băsescu a mai spus că una dintre principalele probleme care trebuie rezolvate este repartizarea aleatorie a dosarelor și menținerea permanentă a completelor de judecată: „Nu poți schimba judecătorii și să iei procesul de la capăt de fiecare dată. Schimbarea magistraților ar trebui să aibă loc doar în situații excepționale, precum îmbolnăvirea acestora sau cazuri de corupție dovedită”.

El a criticat practica prin care judecători avansați sunt scoși din complet înainte de finalizarea dosarelor, afirmând: „Ai fost avansat, ai luat examenul, termini dosarul și apoi te duci la noul post.”

Referindu-se la protestele din stradă, Băsescu a spus că acestea seamănă cu manifestațiile din perioada Ordonanței 13 și că majoritatea participanților sunt tineri.

Fostul președinte a solicitat Inspecției Judiciare să răspundă sesizărilor apărute în urma investigațiilor jurnalistice, inclusiv celor realizate de Recorder, indiferent de conducerea instituției.

Băsescu a mai spus că speră într-un dialog „fructuos” între președintele Nicușor Dan și judecătorii care au transmis scrisori publice. El a mai declarat că așteaptă rezultate rapide de la comisia guvernamentală care va analiza modificarea legislației din domeniul justiției, pentru corectarea deficiențelor semnalate.