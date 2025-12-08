Băsescu: Fără măsuri de corecție, țara ar putea ajunge într-un scenariu similar cu cel al Greciei

Fostul președinte Traian Băsescu declară că România se confruntă cu o situație critică și avertizează că, fără măsuri de corecție, țara ar putea ajunge în câțiva ani într-un scenariu similar cu cel al Greciei. „Mă îngrijorează situația țării. Iar lucrurile ar trebui să intre acum într-un regim accelerat de rezolvare a marilor probleme pe care le avem”, a spus acesta.

Fostul președinte a afirmat că este îngrijorat de situația țării și a spus că marile probleme ar trebui rezolvate într-un ritm „accelerat”. El a atras atenția că datoria publică crește constant și a subliniat că, dincolo de această evoluție, dobânzile pentru împrumuturile contractate reprezintă o dificultate majoră.

„Nu vreau să fiu un proroc al dezastrului, dar, dacă nu acționăm corect și preventiv, vă asigur că în patru, cinci ani s-ar putea să nu ne mai putem plăti dobânzile la datoria pe care o avem și atunci o să facem ce-au făcut grecii: mai dăm Aeroportul Otopeni, mai dăm și ceva din Portul Constanța, deci asta se poate întâmpla dacă nu se iau măsurile de pe acum pentru tratarea problemei datoriei publice”, a explicat acesta.

Băsescu a afirmat că problema bugetului Primăriei Capitalei trebuie rezolvată, deoarece, în prezent, majoritatea fondurilor merg către sectoare, iar primăria generală rămâne fără resurse pentru aproape orice investiție.

„Bucureștiul e în urmă cu foarte multe lucruri, începând de la trafic, încălzire, poluare, n-aș vrea să le înșir pentru că le știm toți. Marea problema Bucureștiului însă, care ar trebui rezolvată acum, este legată de faptul că nu se poate planifica dezvoltarea acestui oraș având șapte bugete independente unul de altul. Este marea ticăloșie pe care a făcut-o Adrian Năstase când eu eram primar general”, a mai spus fostul președinte.

Potrivit fostului primar al Capitalei, Adrian Năstase ar fi vrut să-i ia posibilitatea să facă „lucruri importante” pentru București.

„Și până la urmă tot s-a făcut pasajul, s-a făcut și linia 41, s-au făcut contorizarea, s-ar făcut un flux la stația de epurare Glina și multe altele. Deci, atunci încă am putut să fac ceva, dar primarii de acum nu mai pot face nimic serios, nimic important pentru oraș, pentru că veniturile orașului sunt fragmentate în șapte bugete autonome”, a mai spus Băsescu.