Noua ambasadoare SUA face valuri la Atena. Petreceri, acorduri miliardare și tensiuni internaționale

Noua ambasadoare a Statelor Unite în Grecia, Kimberly Guilfoyle, a generat un val semnificativ de interes public și mediatic după sosirea sa la Atena, unde a combinat aparițiile sociale vizibile cu implicarea în decizii politice și economice majore, potrivit Politico.

În prima lună de mandat, Guilfoyle a participat la evenimente publice cu vizibilitate ridicată, în timp ce a sprijinit proiecte energetice strategice și a declanșat reacții diplomatice legate de poziția sa privind investițiile Chinei în Grecia.

Guilfoyle, fostă prezentatoare TV și procuror, a intrat în atenția presei elene imediat după sosirea la Atena pe 1 noiembrie, într-un avion privat aparținând omului de afaceri Eric Vassilatos.

La scurt timp, au urmat o serie de evenimente mondene și apariții televizate, devenind o prezență constantă în presă. La un eveniment de Ziua Recunoștinței organizat de American-Hellenic Chamber of Commerce, ambasadoarea a fost întâmpinată cu reacții entuziaste după salutul adresat în limba greacă: „Kalispera”.

A doua zi după sosire, cântărețul Konstantinos Argyros a găzduit un eveniment special în onoarea ei, unde Guilfoyle a declarat: „Nu voi dezamăgi SUA și Grecia”, înainte de a participa la dansuri tradiționale alături de invitați.

Prezentarea scrisorilor de acreditare la președintele Greciei, Konstantinos Tassoulas, a devenit rapid virală, după schimbul de replici în care acesta i-a spus: „Luna de miere a fost fabuloasă — dar căsătoria?”, iar ambasadoarea a răspuns: „Vom lucra la găsirea unui nou soț”.

În paralel cu vizibilitatea mediatică, Guilfoyle a fost implicată în acorduri energetice majore între Washington și Atena.

În prima săptămână a mandatului, Grecia a semnat un contract cu ExxonMobil pentru începerea forajului offshore, primul proiect de acest tip din ultimele patru decenii.

Ulterior, Grecia și Ucraina au convenit importul de gaze naturale lichefiate din SUA pentru a sprijini necesarul Ucrainei în sezonul rece. În fotografia oficială realizată la semnarea acordului, Guilfoyle a stat între premierul Kyriakos Mitsotakis și președintele Volodimir Zelenski, subliniind implicarea americană.

În cadrul unui dineu al ambasadei, ambasadoarea și-a exprimat direct prioritățile energetice:

„Dacă cumpărați LNG de la noi, vă voi invita din nou. În caz contrar… sunteți scoși de pe lista de invitați”.

Comentariile sale privind deținerea Portului Pireu de către China, pe care a descris-o drept „nefericită”, au generat reacții ferme din partea Beijingului, care a catalogat declarațiile drept „calomnii malițioase” și „ingerință serioasă în afacerile interne ale Greciei”.

Ambasadorul chinez Fang Qiu a afirmat:

„Investiția este un model de cooperare reciprocă și nu de influență geopolitică”.

La scurt timp, guvernul elen a accelerat planurile pentru un nou port la Elefsina, susținut de SUA, proiect discutat într-o întâlnire între Guilfoyle și ministrul dezvoltării Takis Theodorikakos și adoptat rapid în parlament fără licitație, fapt criticat de partidele de opoziție.

Anna Diamantopoulou (PASOK) a întrebat public:

„Nu suntem o țară în care un ambasador anunță politici. Ca țară, nu ar trebui să le discutăm în parlament?”.

Lideri ai opoziției au ridicat semne de întrebare și asupra acordului cu ExxonMobil. Sokratis Famellos, liderul Syriza, a declarat că premierul „se înclină în fața intereselor companiilor americane”, susținând că Grecia devine „o poartă pentru LNG american”.

Totodată, o declarație a ambasadorului SUA în Turcia, Tom Barrack, conform căreia el și Guilfoyle ar putea contribui la apropierea între Grecia și Turcia — „Am putea fi mortarul, cumva, care să aducă aceste două cărămizi împreună” — a fost respinsă de Ministerul grec de Externe:

„Gestionăm problemele cu Turcia bilateral”, a afirmat purtătoarea de cuvânt Lana Zochiou.

Guilfoyle a declarat într-un interviu televizat că ar dori o vizită a președintelui american Donald Trump la Atena:

„Ei bine, desigur, cu toții ne-am dori asta, nu-i așa? Să țină un discurs la Acropole. Sper că va veni, îi voi cere să vină”.

La o lună de la sosire, ambasadoarea rămâne una dintre cele mai vizibile figuri diplomatice din Grecia, pe fondul intensificării cooperării politice, economice și militare dintre Atena și Washington.