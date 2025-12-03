Trump, presat de fostul șef CIA: Acum e momentul să-l înfruntăm pe Maduro

Fostul șef al CIA, Mike Pompeo a declarat că administraţia Trump ar trebui să „intensifice presiunea” asupra regimului condus de Nicolas Maduro, ca parte a eforturilor de a forţa schimbarea de la putere și de a combate aşa‑numiții „narco‑teroriști”, potrivit Fox News.

Apelul său a fost făcut într‑un interviu recent la emisiunea Fox & Friends.

Potrivit lui Pompeo, atacurile navale vizând bărci suspectate că transportă droguri fac parte „dintr-un puzzle mai larg” ce urmărește destabilizarea regimului venezuelan.

În ultimele săptămâni, Statele Unite au desfășurat o operaţiune militară extinsă în Caraibe, vizând presupuse bărci implicate în trafic de droguri. Peste 20 de lovituri aeriene sau navale au fost raportate împotriva acestor vase.

Acest efort – descris de oficialii americani ca parte a luptei împotriva „narco‑terorismului” – face parte din ceea ce administraţia americană consideră o ameninţare semnificativă la adresa securităţii naţionale.

Pe de altă parte, liderul venezuelean Nicolás Maduro a reacţionat dur: la un recent miting în Caracas, a apărut ridicând sabia fostului lider latino‑american Simón Bolívar, avertizând susţinătorii să se pregătească de confruntare în fața a ceea ce el numește o „agresiune imperialistă”.

Această escaladare are loc într-un context regional tensionat, în care Washington a mobilizat nave de război, submarine și aeronave de supraveghere în zona Caraibilor, cu scop declarat combaterea traficului de droguri emanat, potrivit SUA, din ţări precum Venezuela.

Deși traficul de droguri este invocat ca motivaţie centrală, unii analiști se întreabă dacă presiunea militară vizează doar combaterea narcotraficului sau dacă reprezintă, de fapt, un instrument pentru schimbarea regimului la Caracas.

Nu există, public, o confirmare clară că Washington intenţionează o intervenţie terestră — deşi opţiunea nu este exclusă oficial.

Totodată, desemnarea de către SUA a unor organizaţii din Venezuela ca „teroriste” ridică semne de întrebare privind prevederile internaţionale şi reacţia comunităţii globale, mai ales în contextul fragilităţii situaţiei politice şi sociale din Venezuela.

Dacă presiunea recomandată de Pompeo va continua să se intensifice, există posibilitatea ca regimul Maduro să devină tot mai izolat internaţional. Aceasta ar putea duce la:

accelerarea exodului de venezueleni – deja masiv după criza economică și socială preexistentă; un risc crescut de confruntări între forţe americane și grupări suspectate de narcotrafic, cu potenţiale consecinţe pentru civili;

deteriorarea relaţiilor dintre Statele Unite şi ţări aliate Venezuelei, inclusiv cele care sprijină actualul regim; o posibilă schimbare de regim, dacă presiunile (politice, economice, militare) se vor coordona cu forţe interne de opoziţie.

Pe de altă parte, riscul este ca intervențiile să agraveze instabilitatea din regiune, iar escaladarea militară să declanșeze reacții internaţionale, regionale și umanitare.

Declaraţiile lui Mike Pompeo și deciziile recente ale administraţiei americane marchează o escaladare importantă în presiunea exercitată asupra regimului Maduro.

Miza declarată — lupta împotriva narcotraficului și „narco‑terorismului” — se suprapune cu un context geopolitic complex, cu implicaţii regionale majore.