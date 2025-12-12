Cum au schimbat Coldea și Kovesi completele de la Tribunalul București și de la Curtea de Apel care au judecat Dosarul ICA
- Dinu Marian
- 12 decembrie 2025, 15:15
Niciunul dintre judecătorii care s-au pronunțat în Dosarul ICA nu a făcut parte dintr-un complet desemnat legal, adică aleatoriu. Doi dintre cei trei judecători care ar fi trebuit să judece Dosarul ICA au fost arestați de DNA pe baza unor interceptări făcute de SRI, al treilea s-a pensionat subit.
Completul de la Tribunalul Bucureşti, care a judecat dosarul pe fond, a fost format dintr-un singur judecător. În urma desemnării aleatorii, Viorica Dinu a fost aleasă să judece Dosarul ICA. Judecătoarea Dinu a fost reţinută de DNA sub acuzaţia de corupţie, pe baza unor înregistrări făcute de SRI. În locul ei a fost numită direct judecătoarea Graţiela Constantin, care a și pronunțat condamnări, în primă instanță, în Dosarul ICA.
Reținerea judecătorului Stan Mustață
Completul de la Curtea de Apel care a judecat apelul din Dosarul ICA a fost format din doi judecători. În urma procedurii desemnării aleatorii, dosarul a ajuns la judecătorii Stan Mustaţă şi Florică Duţă. În 29 aprilie 2014, DNA l-a reținut pe judecătorul Mustaţă în cadrul unui spectacol atent regizat. Ca şi în cazul judecătoarei Viorica Dinu, Stan Mustaţă a fost arestat de DNA pe baza unor interceptării făcute de SRI.
În urma arestării lui Stan Mustaţă, la termenul din 10 iunie 2014, Florică Duţă, celălalt judecător din completul desemnat aleatoriu a anunţat brusc că a făcut cerere de pensionare.
În locul judecătorilor Mustaţă şi Duţă au fost numiţi direct, fără respectarea procedurii de desemnare aleatorie, la fel cum se întâmplase și la Tribunalul București, judecătorii Camelia Bogdan şi Alexandru Mihalcea. Cei doi nu mai judecaseră nici un dosar la Curtea de Apel Bucureşti, fiind proaspăt avansaţi la această instanţă. De altfel, ei au fost desemnaţi de conducerea Curţii de Apel Bucureşti să judece acest dosar în 26 iunie 2014, cu câteva zile înainte de data la care aveau să își înceapă propriu-zis activitatea în cadrul Curţii de Apel, respectiv 1 iulie 2014.
Declarațiile lui Kovesi legate de reținerea judecătorului Mustață
În 11 august 2014, la 3 zile după ce completul condus de Camelia Bogdan pronunță condamnările din Dosarul ICA, Laura Codruța Kovesi avea să recunoască cu gura ei într-un interviu că judecătorul Mustață fusese urmărit și, ulterior, arestat pentru a fi schimbat completul Curții de Apel care judeca Dosarul ICA.
Arestarea judecătorului Mustață, avea să spună Kovesi referindu-se la Dosarul ICA, „a fost un moment important în acest dosar”. Mustață „a fost unul dintre judecătorii care, de-a lungul timpului, a tot tergiversat acest dosar”. (În realitate, judecătorul Mustață, și să fi vrut, nu ar fi apucat să „tergiverseze” Dosarul ICA. Primul termen în Dosarul ICA de la Curtea de Apel București, deci primul termen la care judecase Mustață fusese pe 7 martie 2014. Pe 29 aprilie 2014, Mustață era deja arestat).
Arestarea, avea să explice mai departe, cu nonșalanță, Kovesi, s-a produs pentru că, „în cadrul monitorizării care s-a făcut”, „a rezultat că acest judecător, într-un fel, s-a antepronunțat la vremea respectivă pe judecarea acestui dosar, susținând în discuțiile cu terțe persoane că dorește amânarea acestui dosar după data decembrie 2014. Deci, exista riscul ca acest judecător, dacă continua judecarea dosarului, să nu-l termine niciodată.”
Așadar, potrivit Laurei Codruța Kovesi, la acel moment procuror-șef al DNA, arestarea judecătorului Mustață de către DNA s-a făcut, în realitate, pentru schimbarea completului Curții de Apel care judeca Dosarul ICA.
