De ce Stan Mustață și Gheorghe Mencinicopschi nu au putut citi decizia ICCJ

În 11 septembrie 2025, ICCJ a hotărât definitiv că judecătoarea Camelia Bogdan se face vinovată abuz în serviciu în dosarul „Telepatia”. Cu alte cuvinte, condamnările în acest dosar au fost pronunțate cu rea-credință.

Să scrii în vremea lui Traian Băsescu despre abuzurile criminale ale Binomului Coldea-Kovesi era un act de curaj nebun. Puțini s-au încumetat. Automat, cohorta alcătuită din deontologii regimului îl arunca pe iresponsabil în categoria „apărătorilor celor corupți”, Dacă nu, direct în aceea a „spălătorilor de cadavre”. Pentru propagandiștii Statului Paralel, orice om vânat era din primul moment un „cadavru”.

Dosarul „Telepatia” a fost deschis la comandă în 2009 de procurorul DNA Emilian Eva. Ulterior, el însuși infractor dovedit, arestat și condamnat. Cinci ani mai târziu, în 2014, judecătoarea Camelia Bogdan avea să pronunțe condamnări grele. Cele mai mari, împotriva omului de afaceri Dan Voiculescu, 10 ani, și a medicului Gheorghe Mencinicopschi, director ICA, 8 ani.

Pe scurt, DNA a inculpat 13 oameni pentru privatizarea Institutului de Cercetări Alimentare. Specialista DNA, Aurelia Nicolae, a întocmit de urgență un raport cu privire la procedură la un presupus enorm prejudiciu. De altfel, acesta a rămas singurul document luat în calcul de instanțe la pronunțarea condamnărilor.

Opiniile instituțiilor statului care desființau raportul nu au fost luate în seamă de instanță. Chiar și experta DNA, Aurelia Nicolae, și-a desființat raportul ulterior. A declarat că eroarea s-a produs „în condițiile în care am întocmit raportul de constatare în grabă.”

Să zicem că decizia ICCJ face dreptate unor oameni. Au fost acuzați și batjocoriți pe nedrept de o judecătoare introdusă în dosar chiar în dimineața zile în care s-a dat pronunțarea. Doar să zicem, pentru că anii pe care i-au petrecut în teroare, apoi în închisoare, nu-i poate restitui nimeni. Dar cum rămâne cu doi oameni care din cauza Dosarului „Telepatia” s-au dus la cele veșnice.

Primul, judecătorul Stan Mustață. A murit, pentru că a făcut greșeala de a mărturisi unor sifoane ale SRI, faptul că în Dosarul „Telepatia” nu există probe. După ce a afirmat că nu are pe ce să-l arunce în pușcărie pe Dan Voiculescu, judecătorul a fost arestat chiar înainte să intre în sala de judecată. În locul său, în dosar a intrat Camelia Bogdan.

Cel mai bine a lămurit acest episod care ține direct de justiția anilor `50 ai secolului trecut, chiar beneficiarul serviciilor prestate de Binomul SRI-DNA, fostul președinte Traian Băsescu. A povestit cât se poate de clar, cum Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi l-au anunțat „ îl luam pe Mustață din complet și intră Bogdan”. „Stat mafiot”, a concluzionat Traian Băsescu. După care a menționat regretul judecătoarei Camelia Bogdan cu privire la faptul că nu l-a putut condamna pe Dan Voiculescu la 20 de ani de închisoare, nu doar la 10.

Zis și făcut! L-au „luat pe Mustață”, l-au acuzat de luare de mită fără nicio probă, l-au judecat și l-au aruncat în pușcărie. Acolo avea să-și sfârșească zilele, în condiții suspecte, după ce mai multe zile a fost lăsat grav bolnav, fără asistență medicală. Iar asta, după ce a dat un interviu-testament televiziunii Antena 3, în care a arătat în detaliu adevăratele motive pentru care a fost eliminat.

Al doilea, prof. dr. Gheorghe Mencinicopschi. Reputat savant în materie de biologie și biochimie, cercetător și inventator, a fost director al Institutului de Cercetări Alimentare. Și cum nu putea fi aruncat în închisoare doar Dan Voiculescu, adevărata țintă a lui Traian Băsescu, a fost nenorocit și „Menci”, așa cum îl alintau apropiații.

Așa cum scriam atunci când a trecut la cele veșnice, după o viață dedicată științei, drum pe care l-a parcurs cu strădanii, modestie și o cumsecădenie care răzbătea de la prima vedere, profesorului Mencinicopschi i-au fost scurtate zilele. Mai întâi, i-a amputat sufletul, în calitate de victimă inocentă a mecanismului criminal asamblat de Traian Băsescu, a Binomului SRI-DNA, în vederea eliminării tuturor celor care îl iritaseră vreodată, sub pretextul luptei împotriva corupției.

Cred că am reușit să conturez cât de cât contextul care a dus la sfârșitul Judecătorului Stan Mustață și al Prof. univ. Dr. Gheorghe Mencinicopschi. Au plecat dintre noi pentru că așa a decis o bandă de nelegiuiți. Din nefericire, decizia ICCJ nu le mai poate aduce nicio alinare. Între timp, președintelui Traian Băsescu i-au fost reconferite toate beneficiile care decurg din statutul pe care l-a deținut.