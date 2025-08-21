Politica

Băsescu a primit un apartament de la Guvern. Detaliile, ținute secret

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, beneficiază oficial de o reședință pusă la dispoziție de stat, după ce Guvernul a aprobat joi hotărârea privind atribuirea unei locuințe, a anunțat purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu. „Hotărârea de guvern are caracter clasificat”, a spus aceasta.

Băsescu a primit apartament de la Guvern

Potrivit Ioanei Dogioiu, decizia se înscrie în cadrul legal care reglementează drepturile foștilor președinți ai României.

„Locuinţa atribuită lui Băsescu este un apartament într-un bloc”, a declarat Ioana Dogioiu.

Reprezentanta Guvernului a mai precizat că hotărârea adoptată nu este accesibilă publicului larg. „Hotărârea de guvern are caracter clasificat, la solicitarea fostului preşedinte Traian Băsescu, din raţiuni de securitate”, a adăugat Dogioiu.

Decizia CCR a contat

Traian Băsescu a înaintat solicitarea către Regia Autonomă - Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS), instituția care administrează locuințele de protocol.

Demersul său a venit după ce Curtea Constituțională a decis, la începutul lunii iulie, că legea prin care fuseseră anulate unele beneficii pentru foștii președinți era contrară Constituției. Practic, odată cu hotărârea CCR, drepturile de care se bucură cei care au deținut cea mai înaltă funcție în stat au fost restabilite.

Curtea Constituțională. Sursa foto: facebook

În cazul lui Traian Băsescu, apartamentul oferit de stat este considerat parte din aceste beneficii. Locuința îi este atribuită pe durata vieții, conform legii, alături de alte drepturi care includ pază asigurată de Serviciul de Protecție și Pază (SPP) și personal administrativ.

Detaliile au fost secretizate

Totuși, aspectul care a atras atenția publicului este faptul că toate detaliile referitoare la apartamentul în cauză au fost secretizate. Clasificarea hotărârii de guvern, la cererea expresă a lui Traian Băsescu, a fost motivată prin argumente ce țin de siguranța fostului șef al statului.

Practic, nu vor fi făcute publice nici locația exactă a apartamentului, nici caracteristicile imobilului, nici alte detalii logistice, pentru a evita posibile riscuri de securitate.

