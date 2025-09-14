Dan Voiculescu, după hotărârea ÎCCJ în cazul Camelia Bogdan: Dreptatea nu șterge suferința

Dan Voiculescu a reacționat după hotărârea definitivă pronunțată pe 11 septembrie 2025 de Înalta Curte de Casație și Justiție, prin care s-a stabilit că fosta judecătoare Camelia Bogdan a comis abuzuri în dosarul privatizării ICA. „13 familii au suferit o nedreptate cumplită. S-au pierdut vieți, s-au mutilat destine, s-au distrus cariere. Dreptatea nu șterge suferința, dar redă încrederea în DEMNITATEA, ONOAREA și CURAJUL ființei umane”, a scris Voiculescu pe blogul personal.

Dan Voiculescu a descris consecințele dramatice ale abuzurilor comise în dosarul în care a fost condamndat, insistând că durerea resimțită de cei afectați nu poate fi ștearsă de niciun verdict. El a subliniat că, în pofida acestui fapt, hotărârea instanței readuce încrederea în justiție și în valorile morale fundamentale.

Profesorul a amintit că procesul ICA a afectat nu doar persoane individuale, ci întregi familii și comunități. Prin această recunoaștere oficială a abuzurilor, consideră că se face un pas spre restabilirea demnității celor nedreptățiți: „13 familii au suferit o nedreptate cumplită. S-au pierdut vieți, s-au mutilat destine, s-au distrus cariere”.

În mesajul publicat, tonul lui Voiculescu este unul conciliant. „Așa cum aminteam recent: nu putem să oprim tot răul din jur, dar putem să creștem, în fiecare zi, binele pe care îl facem”, a transmis el, îndemnând la empatie și solidaritate.

Dan Voiculescu și-a încheiat mesajul printr-un gest de recunoștință față de cei care aleg să rămână de partea binelui, chiar și în momente marcate de nedreptăți și provocări: „Mulțumesc tuturor celor care aleg să facă bine”.

Pe 11 septembrie 2025, Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a hotărât că fosta judecătoare Camelia Bogdan a săvârșit un abuz în serviciu în cadrul dosarului privind privatizarea Institutului de Cercetări Alimentare, dosar în care a fost condamnat și Dan Voiculescu.

În motivare, judecătorii ICCJ au reținut că aceasta a manifestat un interes nelegitim, mult peste cel admis pentru un magistrat, implicarea sa depășind limitele juridice permise. De asemenea, s-a concluzionat că dosarul nu a fost judecat cu imparțialitatea necesară.