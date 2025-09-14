Justitie

Judecătorul Bogdan Mateescu, după decizia ICCJ în cazul Cameliei Bogdan: Argumentația instanței este temeinică

Judecătorul Bogdan Mateescu, după decizia ICCJ în cazul Cameliei Bogdan: Argumentația instanței este temeinicăBogdan Mateescu. Sursa foto: Facebook/Bogdan Mateescu
Din cuprinsul articolului

Judecătorul Bogdan Mateescu, secretar general al Ministerului Justiției, a afirmat, sâmbătă, după ce președintele ICCJ, Lia Savonea, a decis că fosta magistrată Camelia Bogdan a comis abuz în serviciu în legătură cu condamnările definitive din dosarul „Telepatia”, că justiția nu este un „tabloid”. „Pe fond nu prea avem ce spune, argumentația este temeinică”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Judecătorul: Justiția nu este un „tabloid”

Mateescu a scris în postare că justiția nu este un „tabloid”, și, prin urmare, nu poate fi apreciată sau criticată în funcție de simpatiile sau antipatiile față de persoanele condamnate.

„Sigur, putem, să o relativizăm, să o negăm fără argumente, să spunem să e pronunțată de X, care conform unui pseudonim din presa 'quality' e controversat, omul nu-știu-cui, să plângem, să radem (...) Pe fond nu prea avem ce spune, argumentatia este temeinica. Justiția nu este un tabloid. Nu putem aplauda justiția când condamnă o persoană doar că ne este (sau ne este prezentată a fi) antipatică. Și nu o putem blama atunci când dimpotrivă, este vorba despre un om care ne este (sau ne este prezentat a fi) simpatic”, a mai adăugat acesta.

Fiecare persoană are dreptul la un proces echitabil

Bogdan Mateescu a subliniat că orice persoană are dreptul la un proces echitabil, indiferent de sentimentele de ură pe care le-ar putea stârni.

„Sigur, dacă încă mai avem rațiune și nu vrem judecăți în piața publică efectuate de purtători de ecusoane de fani activ ai te miri căror influenceri care domină conjunctural, trecător ca de fiecare dată, viața publică pe platforme și în cazul cărora ne oprim repede numărând țiglele de pe casă”, a mai adăugat acesta.

Proces

Proces. Sursa foto: Freepik

Bogdan Mateescu: Judecătorii nu sunt justițiari

Mateescu a afirmat că judecătorii nu sunt justițiari și nu personalizează cazurile în interes propriu. El a subliniat că aceștia nu se pot folosi de persoanele judecate pentru a câștiga simpatie sau pentru a-și construi o „imagine mesianică”.

De asemenea, a precizat că judecătorii nu inventează norme și nu încalcă legea, deoarece și aceștia pot răspunde penal, la fel ca orice altă persoană.

„Manipularea prin vedetizare, inoculând sete de publicitate, de adulație, care a fost la un moment dat principiu subliminal de formare inițială în magistratură și căruia mulți i-am căzut, mai mult sau mai puțin la un moment dat pradă, este distructivă”, a mai scris Mateescu.

