Profesorul de muzică din Craiova, care și-ar fi agresat eleva. Ce spun anchetatorii

Un profesor de 42 de ani din Craiova a fost reținut sâmbătă de polițiști, fiind acuzat de viol. Acesta ar fi întreținut relații sexuale cu o elevă de 16 ani, după cum a transmis IPJ Dolj.

Potrivit IPJ Dolj, poliţiştii din Dolj au fost sesizaţi prin apel la 112 de un bărbat de 34 de ani din Bucureşti, care a semnalat că un profesor de 42 de ani din Craiova, angajat al unei unităţi de învăţământ din oraş, ar fi întreţinut relaţii sexuale cu o minoră de 16 ani.

La sediul unităţii de învăţământ au ajuns poliţiştii de la Secţia 2 Poliţie Craiova, iar mai multe persoane au fost conduse pentru audieri.

Din cercetările polițiștilor, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, s-a stabilit că, în cursul anului 2025, în reptetate rânduri, în perioada ianuarie - septembrie, bărbatul de 42 de ani ar fi întreţinut relaţii sexuale cu minora de 16 ani.

În dimineaţa zilei de 13 septembrie, poliţiştii l-au reţinut pentru 24 de ore pe bărbat, după administrarea probatoriului. Acesta a fost dus la Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj.

Bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova pentru stabilirea unei măsuri preventive.

Un caz similar a avut loc la finalul lunii august, când procurorii au cerut arestarea preventivă a unui profesor de religie în vârstă de 45 de ani, acuzat că ar fi avut, în mod repetat, raporturi sexuale cu o fată de 14 ani, timp de cinci luni, atât în Teleorman, cât și în Capitală.

„În perioada ianuarie-mai 2025, inculpatul a întreținut în mod repetat raporturi sexuale cu o minoră în vârstă de 14 ani, în imobile situate în București și pe raza județului Teleorman. În cursul aceleași perioade, acesta a exercitat asupra persoanei vătămate acte de violență fizică, în două rânduri”, au anunțat procurorii, la finalul lunii august.