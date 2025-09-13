Monica Tatoiu a acuzat că a fost amenințată și scuipată la o nuntă de romi. Varianta Poliției Capitalei

Monica Tatoiu a declarat că a fost „scuipată şi ameninţată” în faţa poliţiştilor, după ce a încercat să oprească o nuntă de romi organizată pe o stradă din Sectorul 1 al Capitalei. Poliţia Capitalei a transmis că afirmațiile fostei femei de afaceri „nu reflectă realitatea faptică a incidentului”.

„Soțul meu mi-a spus că pe stradă este blocată strada de mașini, au ieșit și soldații francezi care sunt cazați vis-a-vis de noi și întrebau ce se întâmplă, și șoferul. Au organizat o nuntă de romi în mijlocul Bucureștiului, blocând strada și urlând difuzoarele și cu grătarele care sfârâiau. M-am dus și le-am spus: nu aveți voie, legea nu vă permite. Au pus să mă amenințe, m-au călcat pe picioare, cu poliția în față m-au scuipat. Poliția i-a amendat și nu-i interesează. Dispreţ total faţă de lege şi poliţie.

Vorbeați de bani de pensii… ăștia nu plătesc CASS, nu plătesc impozite și au mașini de 200.000 de euro. Îi spuneam și polițistei că toate generațiile ei n-o să-și poată permite. Trebuie oprit, pentru că treceau bătrâne pe lângă mine și îmi spuneau: Doamnă, nu putem să dormim. Urlau difuzoarele, le-am oprit difuzoarele, dar nu vă spun ce amenințări am primit în fața poliției. Groaznic! Am fost scuipată în fața polițistului pentru că le-am cerut să respecte legea. A spus: Doamnă, nu pot să intru peste ei fără mandat. Eram în fața porții”, a povestit Monica Tatoiu la România TV.

Fosta femeie de afaceri a mai spus că a salvat toate filmările și că vrea să afle cine sunt: 1E un proprietar acolo pe stradă, în casa în care a stat generalul Stănculescu. Trebuie să aflăm, trebuie să îi dau în judecată pentru tulburarea ordinii publice. Luni, de dimineață, mă duc la Ministerul de Interne, este de vină ministrul Predoiu, este de vină și ANAF-ul, că nu ia măsuri pentru a colecta… Aveau mașini de 200.000 de euro, când în România bătrânii mor de foame”.

Vineri, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secţia 2 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel la 112, că este tulburată ordinea şi liniştea publică pe o stradă din Sectorul 1. Mai multe echipaje au ajuns la faţa locului pentru a preveni escaladarea unui conflict şi pentru restabilirea ordinii publice. „Din primele verificări, a reieşit că femeia ar fi intervenit verbal, anterior ajungerii echipajelor de poliţie, solicitând încetarea unui eveniment, întrucât afecta liniştea locatarilor din zonă.

Evenimentul la care se face referire a avut loc în curtea privată a unor persoane, fiind vorba despre o nuntă organizată în familie. Facem precizarea că femeia în cauză a pătruns în curtea respectivă fără consimţământul gazdelor, solicitând oprirea evenimentului. Cu privire la acest aspect, proprietarii nu au formulat plângere penală”, a transmis Poliţia Capitalei.

Poliţiştii Secţiei 2, împreună cu Brigada Rutieră, au aplicat sancţiuni contravenţionale în valoare de 11.000 de lei pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice. De asemenea, maşinile parcate neregulamentar au fost mutate imediat după solicitarea poliţiei.

„Nu au fost înregistrate alte incidente sau fapte care să întrunească elementele constitutive ale unei infracţiuni. Menţionăm că femeia nu a adus la cunoştinţa poliţiştilor, în momentul intervenţiei, faptul că ar fi fost ameninţată şi nici nu a depus plângere în acest sens. În acest context, afirmaţiile din spaţiul public, la adresa autorităţilor, sunt nefondate şi nu reflectă realitatea faptică a incidentului”, a precizat Poliţia Capitalei, adăugând că intervenţia a fost promptă şi că au fost aplicate măsurile legale.