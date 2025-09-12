Schimbare în Codul Muncii. A fost depus un proiect benefic pentru părinți

Parlamentul a adoptat un proiect de lege care aduce modificări importante în Codul Muncii și este în avantajul părinților care au în întreținere copii cu handicap. „Angajații care au în întreținere copii în vârstă de până la 18 ani, cu handicap, vor putea lucra mai mult timp de acasă”, se arată în documentul citat de profit.ro. Proiectul urmează să fie promulgat de președintele Nicușor Dan.

Potrivit noilor prevederi, salariații care au copii minori cu handicap vor beneficia de 8 zile pe lună de muncă la domiciliu sau în regim de telemuncă. Regula îi vizează și pe cei care au în întreținere doi sau mai mulți copii cu handicap, precum gemeni, tripleți sau multipleți. Pentru fiecare copil se adaugă câte 2 zile suplimentare de lucru la distanță.

În prezent, legea în vigoare din 2023 acordă părinților cu copii de până la 11 ani dreptul la 4 zile de telemuncă pe lună, cu excepția cazurilor în care specificul locului de muncă nu permite acest lucru.

Noua lege extinde dreptul și crește numărul zilelor acordate, dublând perioada pentru cei care îngrijesc copii cu handicap până la 18 ani. Astfel, în loc de 4 zile, părinții vor avea la dispoziție 8 zile lunar pentru a lucra de acasă.

Prevederea este menită să ofere sprijin suplimentar familiilor care au în grijă minori cu nevoi speciale și să reducă dificultățile întâmpinate de acești angajați în activitatea profesională.

Deși proiectul a trecut de votul Parlamentului, el va intra în vigoare doar după promulgarea de către șeful statului. Până atunci, se aplică regulile aflate în prezent în Codul Muncii.

Inițiativa completează măsurile deja existente și marchează o schimbare importantă pentru părinții aflați în situații dificile. Autoritățile spun că modificarea vine ca răspuns la solicitările venite din partea familiilor cu copii care necesită atenție și îngrijire constantă.