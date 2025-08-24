Social Copiii și animalele de companie, trecuți la întreținere. Ce prevede noul proiect







Potrivit legislației actuale, un nou-născut trebuie declarat la administrația blocului și introdus la întreținere începând cu a treia lună de viață. Un proiect legislativ aflat în dezbatere propune însă schimbări importante, vizând atât scutirea copiilor mici, cât și clarificarea obligațiilor privind animalele de companie.

Întreținere este cuvântul cheie al unui nou proiect legislativ care modifică modul în care sunt calculați și declarați locatarii la bloc. Propunerea, aflată la votul decisiv al Parlamentului, vizează scutirea de la plata cheltuielilor de întreținere a copiilor de până la trei ani.

În paralel, dezbaterea publică readuce în atenție și situația animalelor de companie, pe care unele asociații de proprietari le includ la cheltuieli comune. Documentul ridică astfel întrebări esențiale despre drepturile și obligațiile locatarilor din condominii.

Proiectul de lege prevede scutirea copiilor cu vârsta sub trei ani de la plata cheltuielilor de întreținere. Această măsură a existat și anterior, în baza vechii Legi nr. 230/2007, dar era aplicabilă doar consumurilor individuale (apă rece, apă caldă, gaze), și numai dacă asociația de proprietari decidea acest lucru.

Actuala Lege nr. 196/2018 nu mai include însă nicio formă de scutire, ba chiar obligă părinții să declare în termen de zece zile orice schimbare privind numărul de persoane din apartament, inclusiv nașterea unui copil.

În lipsa unei reglementări clare, părinții sunt supuși presiunii administrative imediat după venirea pe lume a unui nou membru al familiei. Scopul acestei raportări rapide este calculul corect al cheltuielilor comune, repartizate proporțional cu numărul de locatari. De exemplu, costurile pentru apă, canalizare, energie electrică pe spațiile comune și colectarea deșeurilor se împart între toți locatarii, inclusiv bebeluși.

Deși scutirea copiilor mici ar urma să reducă presiunea financiară pentru familii, impactul practic este limitat. În majoritatea cazurilor, consumurile individuale sunt contorizate, iar cheltuielile comune nu se reduc semnificativ. Astfel, o eventuală scutire are efecte modeste asupra facturilor finale.

În același timp, apare întrebarea legată de animalele de companie. Legislația nu impune o taxă suplimentară pentru întreținerea câinilor sau pisicilor, însă unele asociații decid să îi treacă la cheltuieli comune. Argumentul este consumul indirect: câinii folosesc liftul, spațiile comune sau pot influența costurile de întreținere prin nevoia de curățenie suplimentară.

Au existat situații în care locatarii au plătit și 100 de lei în plus la factură pentru prezența unui animal de companie.