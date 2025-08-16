Social

Schimbări importante privind întreținerea la bloc. Ce trebuie să știe părinții cu minori

Schimbări importante privind întreținerea la bloc. Ce trebuie să știe părinții cu minori
În România, plata întreținerii pentru familiile cu copii mici a devenit o temă controversată, în special după recentele modificări legislative. În prezent, legea nu oferă scutiri obligatorii pentru copiii sub trei ani, iar proprietarii sunt obligați să raporteze rapid orice schimbare în componența familiei.

Tot ce trebuie să știe familiile cu copii despre plata întreținerii la bloc

În trecut, vechea Lege a asociațiilor de proprietari permitea, opțional, scutirea copiilor sub trei ani de la plata cheltuielilor pentru consumurile individuale, cum ar fi apa rece, canalizarea, energia termică sau gazele naturale.

Această prevedere, introdusă în 2017, nu era obligatorie și depindea de decizia fiecărei asociații de proprietari. De asemenea, impactul era redus, deoarece se refera doar la costurile contorizate individual. În 2018, Legea nr. 230/2007 a fost abrogată și înlocuită cu Legea nr. 196/2018, care este în vigoare și reglementează funcționarea asociațiilor de proprietari.

Vești bune pentru părinți. Ce ar urma

Noua legislație nu mai include nicio scutire pentru copiii mici. În plus, proprietarii au obligația să informeze asociația în termen de maximum 10 zile despre orice modificare în componența familiei, inclusiv despre nașterea unui copil.

bloc

Bloc. Sursa foto: Pixabay

Această prevedere are scopul de a asigura o repartizare corectă a cheltuielilor comune, cum ar fi apa rece și caldă, energia pentru încălzire, iluminatul spațiilor comune, funcționarea ascensoarelor și serviciile de salubritate.

Un proiect de lege aflat acum în dezbatere finală în Parlament propune reintroducerea scutirii pentru copiii mici de la plata anumitor cheltuieli din întreținere.

Schimbări pentru cei care stau la bloc

Cu toate acestea, experții avertizează că impactul acestei inițiative va fi redus, deoarece scutirea se aplică doar consumurilor individuale, care sunt deja măsurate prin contoare și achitate în funcție de consumul efectiv.

Pe scurt, deși există inițiative legislative care încearcă să sprijine părinții cu copii mici în privința cheltuielilor de întreținere, legislația în vigoare nu oferă o scutire clară și obligatorie. Proprietarii trebuie să anunțe rapid orice modificare în componența familiei către asociația de proprietari, pentru a evita eventualele conflicte sau sancțiuni.

