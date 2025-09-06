Monden

Nuntă la Guvern. Un secretar de stat s-a căsătorit cu o femeie de afaceri

Maria Vlad şi Mircea Păscăluţă/ Sursa foto: Facebook Maria Vlad
Republica Moldova. Mircea Păscăluță, secretar de stat la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, şi tânăra femeie de afaceri, Maria Vlad, au făcut aceară nuntă.

Cei doi formează de mai mulţi ani un cuplu şi sunt părinţi a două fetiţe.

Nuntă mare, cu vedete

Nunta lui Mircea şi Maria a avut loc într-un local select din Chişinău, cu respectarea tradiţiilor nunţilor moldoveneşti. Spre deosebire de mulţi alţii, mirii nu s-au lăudat pe reţele cu imagini de la nunta lor.

„Secretul” a ieşit la suprafaţă datorită prezentatoarei de ceremonii Diana Covalenco Norosian, care a publicat pe reţele mai multe imagini de la nuntă.

Atmosfera de sărbătoare a fost încinsă de mai mulţi artişti renumiţi din Chişinău. Printre cei care au urcat „pe scenă” s-au numărat Zinaida Julea, Valentin Uzun și Anatol Mîrzenco.

Pentru dansul mirilor a fost ales valsul „Dulcea și tandra mea fiară”, semnat de Rugen Doga,, în interpretarea Olgăi Verbițchi.

Mirii

Mircea Păscăluţă şi Maria Vlad/ Sursa foto: Diana Covalenco

El secretar de stat, ea femeie de afaceri

Mircea Păscăluţă este secretar de stat pentru transporturi la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale din data de 4 noiembrie 2021.

Anterior, acesta a activat în calitate de specialist principal în cadrul Direcției reglementării la Autoritatea Aeronautică Civilă.

Mircea Păscăluță deține studii în științe politice și securitate europeană la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași.

Este membru al Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS) şi frate cu vicepreşedintele organizaţiei de tineret a PAS, Nicolae Păscăluţă.

Pe lângă funcţia de secretar de stat, Mircea Păscăluţă este membru a consiliilor de administrare a treu întreprinderi de stat – Moldelctrica, Moldatsa şi Aeroportul Internaţional Chişinău.

Maria Vlad este absolventă a Universităţii de medicină din Chişinău. Ea este fontatoarea unei afaceri de succes – clinica de medicină estetică Terra Beauty. Mireasa are mai mulţi prieteni în lumea mondenă, printre care şi luptătoarea Anastasia Nichita.

La nuntă la Anastasia Nichita şi Valeriu Mircea

La nuntă la Anastasia Nichita şi Valeriu Mircea/ Sursa foto: Facebook/ Maria Vlad

Mircea Păscăluţă şi Maria Vlad au avut anul trecutvenituri salariale de peste un milion de lei.

 

