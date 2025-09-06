Social Două tronsoane de pe Autostrada A0 Nord, gata înainte de termen. Când vor fi date în folosință







Începând din vara anului 2026, șoferii vor putea circula pe tronsoanele trei și patru de pe Autostrada A0 Nord, spune Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor. Conform planului, proiectul va fluidiza traficul din jurul Capitalei.

Constructorii au fost mobilizați pentru a finaliza cât mai repede tronsoanele aflate sub supravegherea CNAIR și a ministrului Transporturilor, Ciprian Șerban, care vizitează frecvent șantierul pentru a verifica progresul lucrărilor.

Lotul 1 al Autostrăzii A0 Nord, parte esențială a Inelului de Autostradă al Bucureștiului, este realizat de o asociere între compania românească Retter Project Management (responsabilă de tronsoanele trei și patru) și firma italiană Pizzarotti (care lucrează pe tronsoanele unu și doi).

La ultima vizită pe teren, ministrul Ciprian Șerban a anunțat că gradul de execuție pe întreg sectorul gestionat de cele două companii a ajuns la 21%. Pe șantier sunt mobilizate nu mai puțin de 290 de utilaje și 356 de muncitori și operatori.

Cea mai mare surpriză a venit din partea constructorului român Retter Project Management, condus de sibianul Guido Retter, care a impresionat prin ritmul accelerat al lucrărilor. Șeful CNAIR, Cristian Pistol, a lăudat compania românească și s-a declarat mulțumit de modul în care aceasta s-a implicat în proiect.

„Știm bine că acest progres remarcabil i se datorează lui Retter ProjectManagement. El are în continuare 100% din garanții depuse la CNAIR”, a spus el.

Constructorul român Guido Retter le-a prezentat oficialilor progresul lucrărilor pe sectoarele 3 și 4 ale Lotului Nord. În urma acestui avans, compania Retter Project Management a depus deja documentele necesare pentru a-și mări ponderea în asocierea cu partenerul italian.

În acest context, Guido Retter a dat asigurări că sectoarele trei și patru ale Autostrăzii A0 Nord vor fi deschise circulației cel târziu la finalul primăverii. Prin urmare, șoferii ar putea circula în zonă cu șase luni mai devreme decât cel stabilit prin contract. Odată finalizat acest tronson, aceștia vor putea folosi noul segment de autostradă dintre DN1 și DN1A.

Autostrada A0 Sud cuprinde trei loturi importante. Primul, între A2 și CF902/Jilava, are o lungime de 16,9 kilometri și este construit de Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret AS, valoarea contractului fiind de 830,6 milioane lei fără TVA. Contractul a fost semnat în august 2019, iar circulația a fost deschisă etapizat: șase kilometri în aprilie 2024 și restul în iulie 2024.

Lotul al doilea, între CF902/Jilava și DN6, măsoară 16,3 kilometri și este realizat de același constructor, pentru 750,8 milioane lei fără TVA. Contractul a fost semnat în martie 2019, iar lucrările au permis darea în folosință a zece kilometri în decembrie 2023, urmând ca restul de 6,3 kilometri să fie deschiși în aprilie 2024.

Al treilea lot, între DN6 și A1/DJ601, se întinde pe 17,97 kilometri și este construit de Aktor SA, după preluarea integrală a contractului. Valoarea lucrărilor este de 853,4 milioane lei fără TVA, contractul fiind semnat în aprilie 2019. Termenul pentru finalizare și deschidere a circulației este iunie 2025.

Pe tronsonul de nord, Autostrada A0 include patru loturi. Primul, între DJ601 și DN1 la Corbeanca, are o lungime de 17,5 kilometri și este realizat de asocierea Impresa Pizzarotti și Retter Project Management. Contractul, semnat în septembrie 2023, are o valoare de 815,08 milioane lei fără TVA și prevede 12 luni pentru proiectare și 22 pentru execuție.

Lotul al doilea, între DN1 și DN2 la Afumați, măsoară 19 kilometri și este construit de asocierea SA&PE Construct, Spedition UMB și Tehnostrade, valoarea fiind de 831,9 milioane lei fără TVA. Contractul a fost semnat în mai 2021, iar circulația a fost deschisă deja pe primii 9,5 kilometri, între DN1 și A3, în noiembrie 2023, urmând ca restul să fie gata în decembrie 2024.

Lotul al treilea, între DN2 și DN3 la Cernica, are 8,6 kilometri și este realizat de China Civil Engineering Construction Corporation, pentru 398 milioane lei fără TVA. Contractul a fost semnat în martie 2023, iar primii 2,3 kilometri urmează să fie deschiși în decembrie 2024.

Ultimul lot, între DN3 și A2, se întinde pe 4,47 kilometri și este construit de asocierea SA&PE Construct, Spedition UMB și Tehnostrade, valoarea contractului fiind de 312,6 milioane lei fără TVA. Contractul a fost semnat în august 2020, cu termen de execuție de 18 luni.