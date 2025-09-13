Social

Chiriile lângă ASE au crescut cu 25% în ultimii doi ani. Cât costă în prezent

Chiriile lângă ASE au crescut cu 25% în ultimii doi ani. Cât costă în prezent
Studenții care caută chirii în apropierea Academiei de Studii Economice (ASE) din București trebuie să știe că prețurile au crescut semnificativ comparativ cu anii trecuți. Potrivit celor mai noi date Imobiliare.ro, proprietarii au majorat prețurile cu 25% în ultimii doi ani.

Prețurile medii lângă ASE și primele oferte disponibile

Nivelul chiriilor variază în funcție de suprafața locuinței, de compartimentare, de anul construcției și de dotări, dar tendința generală este de creștere. În zona Pieței Romană, proprietarii au majorat prețurile cu 25% în ultimii doi ani. Dacă în 2023 un apartament similar se închiria cu 600 de euro, astăzi media a ajuns la 750 de euro pe lună.

Un alt exemplu este un apartament cu două camere situat chiar lângă ASE. Locuința a fost renovată de proprietar și este pusă la dispoziția viitorilor chiriași pentru 850 de euro lunar.

În același timp, contractarea unei astfel de chirii presupune și cheltuieli suplimentare. Din start, chiriașul trebuie să achite o lună în avans și echivalentul a două luni ca garanție, ceea ce înseamnă un buget inițial de 2.550 de euro.

Pe Bulevardul Dacia se află pe piață o garsonieră într-un bloc construit în anii ’40, imobil încadrat la Urgență 2 în caz de cutremur. Locuința are avantajul unei terase cu vedere directă spre Hotelul Sheraton și clădirea ASE, însă costul lunar este de 450 de euro, conform anunțului publicat.

Studenți ASE. Sursă foto: Facebook

Alternative pentru studenți care vor mai mult spațiu

Pentru cei care doresc să împartă cheltuielile cu un coleg, există și variante mai generoase. Un apartament cu trei camere de pe Calea Dorobanți, chiar în fața facultății de Cibernetică, este disponibil la prețul de 750 de euro pe lună.

Proprietatea este mobilată complet, bucătăria este utilată și apartamentul dispune de două băi. În plus, chiriașii beneficiază de un loc de parcare în curtea imobilului, un detaliu important într-o zonă centrală aglomerată. Astfel de oferte ilustrează diferențele dintre locuințele disponibile: prețuri apropiate, dar facilități foarte diferite.

Variante mai accesibile și instrumente pentru chiriași

Pentru studenții care dispun de un buget mai mic, Bucureștiul oferă și opțiuni mai ieftine. Platforma Imobiliare.ro a introdus un filtru special, intitulat „Ideal pentru studenți”, care facilitează identificarea locuințelor potrivite. Acesta poate fi folosit direct de pe pagina principală sau din meniul extins de filtre, fiind disponibil și pe harta interactivă a orașului.

Noul instrument le permite celor aflați în căutarea unei chirii să vadă imediat proprietățile marcate ca potrivite pentru studenți, reducând timpul de selecție. Astfel, chiar și cei care nu au un buget de sute de euro pe lună pot găsi variante adaptate nevoilor lor.

În plus, platforma pune la dispoziție ghiduri dedicate chiriașilor, disponibile gratuit. Aceste materiale oferă recomandări utile privind procesul de căutare, negocierea contractului și gestionarea relației cu proprietarii. Sfaturile sunt gândite să îi ajute pe cei aflați pentru prima dată în postura de chiriași să evite problemele și să înțeleagă mai bine piața imobiliară.

 

Proiecte speciale