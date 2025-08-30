Economie Bon fiscal obligatoriu la închirieri. Proprietarii obligați să respecte noile reguli







Ministerul Finanțelor a lansat un proiect de lege care aduce modificări majore în impozitarea proprietăților și a veniturilor din chirii. Proiectul introduce norme tranzitorii până la implementarea evaluării în masă a imobilelor, printr-un sistem informatic, care ar urma să fie funcțional din 2026. Începând cu impozitele aferente anului 2027, România va trece la un sistem bazat pe valoarea de piață a proprietăților.

Pentru proprietarii de locuințe, proiectul prevede majorări semnificative ale valorilor impozabile:

Clădirile rezidențiale construite din materiale durabile, dotate cu apă, canalizare, instalații electrice și de încălzire – valoarea impozabilă va crește de la 1.000 lei/mp la 2.677 lei/mp.

Clădirile similare, dar fără aceste instalații – valoarea impozabilă urcă de la 600 lei/mp la 1.606 lei/mp.

„Totodată, se modifică articolul 457 din Codul Fiscal pentru adaptarea mecanismului de calcul al impozitului pe clădiri. Coeficientul de corecție aplicat apartamentelor din blocuri cu mai mult de 3 niveluri și minimum 8 apartamente va fi eliminat, fiind considerat nejustificat. Începând cu anul 2026, nivelurile de impozitare vor fi stabilite direct prin lege, fără a mai fi necesare hotărâri locale suplimentare privind indexarea cu inflația”, se arată în tota de fundamentare a proiectului

Proiectul schimbă modul de impozitare a veniturilor din chirii și servicii de cazare în regim hotelier -până la 30 de zile pentru aceeași persoană într-un an.

-Dispare posibilitatea de a alege între norma de venit sau sistemul real;

-Venitul net se va calcula prin deducerea automată a unei cote forfetare de 30% din venitul brut anual;

-Venitul brut înseamnă toate sumele încasate în bani și echivalentul în lei al veniturilor în natură;

-Contribuabilii nu vor mai fi obligați să țină evidență contabilă, ci doar să completeze partea referitoare la venituri din Registrul de evidență fiscală.

-Impozitul anual datorat va fi de 10% aplicat venitului net, calculat și declarat de contribuabil prin Declarația unică;

-Plata se face până la termenul legal de depunere a acesteia;

În plus, pentru aceste venituri rămân datorate contribuțiile sociale obligatorii, conform regulilor din Codul fiscal.

Regimul fiscal se aplică pentru închirierea a 1–7 camere situate în locuințe proprietate personală, indiferent de numărul locuințelor în care se află camerele. Închirierea pe termen scurt înseamnă punerea la dispoziția aceleiași persoane a unei camere pentru cel mult 30 de zile, în cadrul aceluiași an fiscal. Venitul net anual din aceste activități se consideră venit anual chiar dacă este obținut doar pe perioade scurte din an.

Persoanele fizice (proprietari, uzufructuari sau alți deținători legali) au obligația să utilizeze case de marcat electronice și să emită bonuri fiscale pentru clienți. Dacă numărul camerelor închiriate pe termen scurt depășește 7, veniturile obținute vor fi considerate venituri din activități independente, supuse altor reguli fiscale.

Proiectul reglementează și o formă simplificată de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale, prin introducerea unor praguri maxime:

-Persoane fizice și asocieri fără personalitate juridică – pentru datorii de până la 100.000 lei.

-Persoane juridice – pentru datorii de până la 400.000 lei.

În prezent, există doar praguri minime sub care eșalonarea nu este acceptată: 500 lei pentru persoane fizice, 2.000 lei pentru asocieri și 5.000 lei pentru persoane juridice. Noua reglementare elimină acest inconvenient și stabilește un cadru mai clar.

„Prin aceste măsuri, Ministerul Finanțelor pregătește terenul pentru un sistem modern de impozitare, bazat pe evaluarea reală a proprietăților. În următorii ani, proprietarii vor plăti impozite mai mari, dar și mai apropiate de valoarea de piață a locuințelor și terenurilor deținute”, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

Proiectul detaliat, AICI