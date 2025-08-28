Social Marea problemă a locuințelor din România. Cum te poți feri de problemă







România se numără printre țările europene cu cei mai mulți proprietari de locuințe, însă foarte puține dintre acestea sunt asigurate. Dintr-un total de peste nouă milioane de locuințe, doar aproximativ 24% au o poliță activă, deși asigurarea obligatorie (PAD) este prevăzută de lege de mai mulți ani. Narcis Catană, reprezentant Transilvania Broker, a explicat, exclusiv pentru EvZ.ro, de ce sunt reticenți românii stunci când vine vorba despre acest domeniu.

Inundațiile, cutremurele și incendiile sunt riscurile majore la care sunt expuse locuințele din România. În ultimul an, fenomenele meteo extreme au devenit tot mai prezente, iar incendiile sau defecțiunile tehnice au adus în prim-plan nevoia de protecție financiară.

Polița obligatorie de locuință acoperă doar trei riscuri: inundații naturale, cutremure și alunecări de teren, și protejează exclusiv structura casei. Sumele maxime compensate sunt de 100.000 de lei pentru clădirile de tip A și 50.000 de lei pentru cele de tip B. Bunurile din interiorul locuinței, daunele provocate de incendii, inundațiile cauzate de vecini sau defecțiunile electrice nu sunt incluse în acoperire.

Asigurarea PAD (Patrimoniu împotriva Dezastrelor) este o poliță obligatorie destinată protejării locuințelor împotriva unor riscuri naturale majore. Aceasta acoperă pagubele produse de cutremure, inundații și alunecări de teren.

Polița este gestionată de stat și are o primă anuală fixă, diferită în funcție de tipul construcției: locuințe solide (tip A) sau mai vechi/neconsolidate (tip B). Sumele acordate ca despăgubiri sunt limitate și nu includ daune provocate de incendii, furt sau alte evenimente neprevăzute în legislație.

Deși are costuri relativ mici, cei din sfera asigurărilor spun că românii sunt reticenți în acest sens.

„Oamenii nu au încredere în sistem. Ei spun că, prin acea asigurare obligatorie, nu vor fi despăgubiți în caz de incendiu, inundații etc. Și preferă să nu o facă. Având în vedere că nu există sancțiuni pentru cei care nu își asigură locuința, mulți nu o iau în considerare în mod serios. Mă lovesc de această problemă și eu, și colegii mei”, spune Narcis Cătană, intermediar Transilvania Broker.

Potrivit celor din domeniul asigurărilor, mulți români preferă să își ia măsuri de siguranță pe cont propriu și să pună bani deoparte pentru eventualele pagube.

„Oamenii preferă să își pună acei bani deoparte, probabil ca un fond de siguranță al lor. Prețul anual este de 130 de lei pentru locuințele din beton, iar pentru cele vechi este de 50 de lei. Fiind un preț mic, mulți preferă să nu o facă. Sunt polițe acoperite de stat, nu de cel privat, ca restul celorlalte”, mai spune el.

Protecția completă poate fi obținută prin polițele facultative, care asigură locuința la valoarea reală și includ acoperiri suplimentare, personalizabile. În funcție de pachetul ales, se pot adăuga riscuri precum incendiul, trăsnetul, furtuna, grindina, inundațiile cauzate de avarii la instalații, furtul sau vandalismul. Totodată, clauzele suplimentare pot extinde protecția la centrale termice, panouri fotovoltaice, bunuri casabile, garaje, boxe sau chiar piscine.

Chiar dacă nivelul de cuprindere este scăzut, piața asigurărilor de locuință a înregistrat o evoluție constantă în ultimii ani. Dacă în 2018 volumul primelor brute subscrise era de 501,8 milioane de lei, în 2025 acesta a depășit 900 de milioane de lei, marcând o creștere de 82%, potrivit ZF.

Segmentul asigurărilor obligatorii a înregistrat cea mai mare creștere în 2024, când volumul primelor a avansat cu 43% față de anul precedent, impulsionat de schimbări legislative și de valul de fenomene meteo extreme. În paralel, polițele facultative rămân segmentul dominant, atingând aproape 619 milioane de lei în 2024, cu un plus de 8% față de 2023.

Specialiștii atrag atenția că alegerea unei polițe de asigurare trebuie făcută cu grijă, ținând cont de gradul de expunere al locuinței. Zona geografică, tipul de construcție, anul ridicării și materialele folosite sunt criterii esențiale. În România, riscul de inundație este ridicat în apropiere de râuri și în zonele montane, în timp ce cutremurele amenință cu precădere sudul și sud-estul țării. Tot mai frecvente sunt și incendiile cauzate de defecțiuni tehnice sau neglijență.

De asemenea, o poliță bine configurată ar trebui să includă și răspunderea civilă față de terți. În caz de avarie, precum o inundație accidentală provocată vecinilor, aceasta poate acoperi cheltuieli considerabile. Un alt aspect important este stabilirea valorii asigurate în funcție de costul real de reconstrucție al locuinței. În lipsa acestei corelări, despăgubirile pot fi mult sub nivelul necesar pentru refacerea integrală a casei.