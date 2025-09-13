Fostul judecător Adrian Toni Neacșu, despre hotărârea ÎCCJ în „Cazul Camelia Bogdan”: O decizie radicală și fără precedent

Fostul judecător și membru CSM, Adrian Toni Neacșu afirmă, într-o analiză publicată pe rețelele sociale, că decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) pronunțată într-o plângere privind fapte atribuite fostei judecătoare Camelia Bogdan are semnificația unui „moment istoric” pentru justiție. Acesta ar contura clar că un magistrat poate răspunde penal pentru abuz în serviciu atunci când aplică legea cu rea-credință, „nu pentru a face justiție, ci pentru a face rău persoanelor judecate”.

Potrivit lui Adrian Toni Neacșu, noutatea ar fi că nu mai este necesar ca o astfel de răspundere să fie dovedită doar „în prezența altor fapte de corupție” (de tip mită sau trafic de influență), așa cum s-a întâmplat în puține spețe din trecut. „Regula rămâne că un judecător nu răspunde penal pentru o hotărâre greșită; însă dacă folosește intenționat instrumentele funcției pentru a încălca drepturi, libertăți sau proprietatea cuiva, poate intra în sfera abuzului în serviciu”, notează el.

Fostul judecător amintește că, în dosarul ICA (condamnarea lui Dan Voiculescu, 2014), în legătură cu fosta judecătoare Camelia Bogdan, CSM și ÎCCJ au reținut anterior, pe linie disciplinară, elemente de „aplicare a legii cu rea-credință”, sancțiuni care au făcut obiectul unei istorii litigioase cunoscute publicului.

Actuala hotărâre a ÎCCJ – pronunțată într-o plângere împotriva unei soluții de clasare dispuse de procurori – ar fi, în viziunea sa, „deschizătoare de drumuri” tocmai prin felul în care trasează limita dintre independența judecătorului (care include dreptul de a greși neintenționat) și răspunderea penală atunci când se constată rea-credință.

Răspunderea judecătorilor: „Societatea a cerut mereu asta; prin această decizie, ÎCCJ o instituie în termeni reali – penal și material – pentru situațiile în care hotărârile sunt date cu rea-credință”, susține Neacșu.

Limite necesare: Pentru a evita abuzurile, Înalta Curte ar trebui să precizeze „și mai clar” că independența acoperă eroarea fără intenție, iar doar intenția de a face rău prin folosirea creditului robe-i ar deschide calea penală.

Efect sistemic: Autorul apreciază că noul cadru ar „elibera” judecătorii de presiuni externe („parchete, servicii”), întrucât nimeni nu va risca deliberat hotărâri strâmbe dacă miza este răspunderea penală.

Risc: Totodată, avertizează că o parte a procurorilor ar putea fi tentată să ancheteze hotărâri doar pentru că nu le împărtășesc soluția; de aici nevoia unui echilibru.

Neacșu califică hotărârea ÎCCJ drept „radicală, fără precedent și creatoare de paradigmă”, cu potențial de a influența modul în care funcționează justiția română dincolo de speța punctuală. El subliniază că receptarea publică va fi inevitabil politizată – inclusiv prin prisma componenței completului – dar spune că mediul juridic „înțelege semnificația dincolo de context” și își dozează reacțiile până la publicarea motivării.

Articolul de față redă interpretarea fostului judecător Adrian Toni Neacșu asupra unei hotărâri a Înaltei Curți. Conținutul exact al motivării ÎCCJ clarifică sfera și limitele de aplicare ale principiilor invocate.