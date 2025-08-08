Actualitate

11 ani de la condamnarea lui Dan Voiculescu: Ce s-a întâmplat cu autorii Dosarului ICA

11 ani de la condamnarea lui Dan Voiculescu: Ce s-a întâmplat cu autorii Dosarului ICADan Voiculescu. Sursa Foto: Arhiva EVZ
11 ani de la condamnarea lui Dan Voiculescu. Pe 8 august 2014, într-un proces controversat care s-a derulat în doar patru termene de judecată, 12 persoane au fost condamnate la un total de 67 de ani de închisoare. Este celebrul Dosar ICA, o cauză legată de privatizarea Institutului de Cercetări Alimentare.

Iată ce s-a întâmplat cu cei care, direct sau din umbră, au instrumentat acest dosar:

Traian Băsescu – fost președinte și colaborator Securitate

Fostul șef de stat a recunoscut în public presiunea continuă pentru condamnarea lui Dan Voiculescu și contribuția sa la redeschiderea dosarului, inițial închis de Parchetul General. Acțiunea a fost percepută ca răzbunare după suspendarea sa în 2007. În martie 2022, Înalta Curte a hotărât definitiv că Traian Băsescu a colaborat cu Securitatea.

Florian Coldea – fost șef SRI, inculpat acum

Implicarea lui în Dosarul ICA a fost recunoscută când șefa DNA a declarat că a arestat judecătorul Mustață după ce SRI, condus de Coldea, a transmis că vrea să amâne procesul. Coldea a demisionat din SRI în 2017, apoi a fost trimis în judecată pentru că aranja dosare în justiție.

Monica Macovei – fost ministru al Justiției

Ministră a justiției atunci când s-a deschis dosarul, Macovei a exercitat presiuni publice greu de disociat de rezultatul final în dosarul ICA. În decembrie 2024 a fost condamnată definitiv la 6 luni de închisoare cu suspendare pentru vătămare corporală din culpă, după un accident rutier.

Emilian Eva – procurorul dosarului

Adus special de la Iași pentru ICA, Emilian Eva a formulat acuzarea și prejudiciul – considerate „fantasmagorice”. În luna mai 2023, Înalta Curte l-a condamnat definitiv la 2 ani și 11 luni cu suspendare, pentru corupție, trafic de influență și fals în declarații de avere. A fost exclus din magistratură în iulie 2023.

Camelia Bogdan – judecătoarea dosarului

Numită direct să instrumenteze dosarul, Camelia Bogdan a condus procesul ICA. Condamnările și prejudiciul impus au fost considerate prestabilite. A fost exclusă din magistratură de două ori: în 2017 pentru conflict de interese, iar în 2018 pentru falsificarea repartizării în sistemul ECRIS. În aprilie 2022, Înalta Curte a confirmat pierderea statutului său.

Unde sunt acum?

Toți cei enumerați, Băsescu, Coldea, Macovei, Eva, Bogdan, au fost marginalizați în societate, însă niciunul nu a fost pus sub acuzare pentru fapte legate direct de dosarul ICA.

O cerere de revizuire a sentinței ICA se judecă în prezent la Tribunalul București. Pentru unii dintre condamnați e prea târziu: profesorul Gheorghe Mencinicopschi a decedat în octombrie 2022 după ce se îmbolnăvise în închisoare, urmare tragică a unei sentințe pe care mulți o consideră o farsă judiciară.

