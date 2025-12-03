Italia continuă să alimenteze războiul din Ucraina. Ce dezvăluie un document oficial

Guvernul Italiei se pregătește să aprobe un decret parlamentar care va permite continuarea furnizării de echipamente militare către Ucraina, pentru a sprijini eforturile țării în războiul împotriva Rusiei, conform unui document guvernamental publicat marți, potrivit Reuters.

De la începutul invaziei ruse în februarie 2022, Italia a aprobat 12 pachete de ajutor militar pentru guvernul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care au inclus și sisteme de apărare aeriană de tip SAMP/T.

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a susținut Ucraina încă de la preluarea funcției, la sfârșitul anului 2022, și a promis că va continua sprijinul până la finalul războiului.

Totuși, tensiunile au crescut în ultimele săptămâni în cadrul coaliției conservatoare de guvernare în ceea ce privește furnizarea de noi pachete de ajutor către Kiev.

Documentul guvernamental nu precizează pentru cât timp va fi extinsă autorizarea, dar precedentele decrete aprobate au permis trimiterea de armament pentru un an, fără a mai fi necesară aprobarea parlamentară pentru fiecare livrare în parte.

Se menționează că decretul va fi discutat într-o ședință preliminară a cabinetului programată pentru miercuri, însă nu a fost stabilită încă data întâlnirii formale a guvernului care va da undă verde finală.

Viceprim-ministrul Matteo Salvini, liderul partidului de extremă dreapta Liga, a declarat că ajutorul pentru Ucraina nu va pune capăt războiului cu Rusia și ar putea alimenta corupția, făcând referire la scandalurile de corupție care afectează guvernul de la Kiev.

„Ajutarea Ucrainei nu va încheia conflictul și poate genera probleme de corupție,” a afirmat Salvini.

Înainte de invazia Rusiei în Ucraina, Salvini a cultivat relații apropiate cu Moscova. Deși a susținut decizia lui Meloni de a trimite ajutor militar, liderul Ligii a evitat să critice direct președintele rus Vladimir Putin.

Toate decretele guvernamentale trebuie aprobate de Parlament în termen de 60 de zile de la emitere. Acest mecanism permite continuarea livrărilor de armament într-un cadru legal stabil, fără a fi necesară fiecare dată o dezbatere parlamentară separată, însă garantează și controlul legislativ asupra deciziilor guvernamentale.

Italia se alătură astfel altor state europene care continuă să furnizeze sprijin militar Ucrainei, într-un context internațional tensionat și cu impact major asupra securității regionale.

Decizia finală a cabinetului va fi urmărită cu atenție de comunitatea internațională și de observatorii politici, având în vedere implicațiile pe plan diplomatic și militar.