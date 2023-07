De ce să vizitezi Italia măcar o dată în viață

În plus, din marile orașe ale României sunt zboruri zilnice către Italia, ceea ce face ca și accesul să fie facil, mai ales că prețul biletelor de avion nu este foarte mare, dacă ai flexibilitate în privința datelor.

Orașele sunt variate, dar superbe

Arhitectura din orașele Italiei diferă în funcție de regiune. Pe străzile din Florența și Roma te vei simți ca într-un muzeu în aer liber, având în vedere frumusețea clădirilor care au sute sau, în unele cazuri, chiar mii de ani. Italia este oarecum împărțită în două, iar zona de nord este ceva mai bogată decât cea de sud. Acest lucru se reflectă și în modul în care sunt conservate clădirile. Totuși, și orașele din zona de sud au un farmec aparte. Arhitectura din Sicilia este însă diferită față de cea din zona de nord a țării.

Este o țară potrivită și pentru iubitorii de natură

Dacă îți place natura, Italia este, de asemenea, o țară potrivită pentru tine. Traseele din Dolomiti sunt cu adevărat spectaculoase, iar peisajele pe care le vei vedea s-ar putea să îți taie respirația pentru câteva momente. Asigură-te însă că ai echipament specializat în cazul în care faci expediții montane. Tot în zonă se află și unul dintre cele mai cunoscute drumuri din Europa, Stelvio, astfel că o idee pe care o poți lua în calcul este să închiriezi o mașină. În plus, dacă îți plac lacurile, ai de unde alege. Cele mai cunoscute sunt lacurile Garda și Como. Vei putea să faci excursii cu barca și să admiri noi peisaje superbe.

Italia este o destinație potrivită și pentru plajă

În cazul în care îți cauți o destinație de plajă, cu siguranță poți lua în calcul și Italia. Dacă localitățile de pe coasta țării nu ies neapărat în evidență prin plajele lor, în Sardinia vei găsi însă unele dintre cele mai spectaculoase locuri din Europa. Plajele din Sardinia sunt cu adevărat superbe, nisipul este super fin, iar apa mării este turcoaz. În plus, din București există zbor direct către Alghero. Dacă ajungi în zonă, pentru a te bucura cât mai mult de frumusețea locurilor, o idee de luat în calcul ar fi închirierea unei mașini.

Mâncarea este excelentă

Italia este recunoscută la nivel mondial ca fiind o țară în care se mănâncă bine. Poți avea o experiență culinară de excepție chiar și într-un restaurant mic, de familie, care are doar 4-5 mese. Pizza, paste, pește și fructe de mare, prăjituri și înghețată – nu ai cum să le ratezi. Indiferent de zona în care vei ajunge, cu siguranță vei găsi ceva cu specific local care îți va plăcea. E recomandat să citești recenziile restaurantului în care mănânci înainte, având în vedere că locurile din centru sunt de multe ori capcane pentru turiști.

E locul potrivit dacă îți place arta

În cazul în care îți plac arta și arhitectura, Italia este cu siguranță locul pe care merită să îl vizitezi. Reprezintă un adevărat curs în istoria renascentistă și nu doar atât. Aici vei avea ocazia să vizitezi opere de artă și arhitectură impresionante: David a lui Michelangelo și cupola lui Brunelleschi din Florența, Cina cea de Taină a lui Leonardo da Vinci în Milano, Judecata de Apoi a lui Michelangelo în Roma, iar lista este mult mai mare.

Poți vizita obiective turistice pe care le știi din filme și jocuri

Cu foarte multe obiective turistice din Italia ești deja familiarizat din filme și seriale. Spre exemplu, Colosseumul din Roma apare în filme ca Spectre (2015), The Fall (2006), Jumper (2008) și The Way of the Dragon (1972). Poate fi văzut, de asemenea, și în jocuri video că Expeditions: Rome, Ryse: Son of Rome și The Forgotten City. Mai mult, principalele obiective turistice din Italia pot fi văzute și în diverse jocuri de casino online, așa cum este de exemplu Viva L’Italia. Acesta a fost dezvoltat de Studio8 Studio și, pe lângă Colosseum, mai are în colecția de simboluri și Turnul din Pisa, catedrala din Firenze, imagini din Veneția și multe alte atracții majore.

Este un loc ideal și pentru pasionații de modă

În cazul în care îți place moda, Italia este iarăși o țară pe care merită să o vizitezi. În special în zona de nord, în Milano, despre care se spune că este capitala modei din Europa. Vei găsi magazine de la cele mai tari brand-uri, iar galeriile Vittorio Emanuele sunt cu adevărat spectaculoase.