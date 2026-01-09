UE aprobă acordul comercial cu Mercosur, chiar dacă cinci state membre se opun

Un acord comercial mult așteptat între Uniunea Europeană și blocul sud-american Mercosur a obținut vineri majoritatea calificată necesară pentru aprobare din partea statelor membre ale UE, potrivit a patru diplomați europeni citați de Reuters.

Franța, Polonia, Austria, Irlanda și Ungaria și-au exprimat opoziția, în timp ce Belgia s-a abținut de la vot. Italia a votat în favoarea acordului, după ce luna trecută a cerut o amânare a procedurii.

Capitalelor europene li se oferă până vineri, ora 17:00, posibilitatea de a depune obiecții și de a formaliza votul printr-o procedură scrisă, care confirmă aprobarea informală deja exprimată de ambasadorii UE de la Bruxelles.

Diplomații europeni, care au cerut să rămână anonimi, au precizat că „măsuri suplimentare pentru protecția pieței agricole, care ar intra în vigoare în cazul unei creșteri masive a importurilor din Brazilia, Argentina, Paraguay și Uruguay, au obținut, de asemenea, aprobarea ambasadorilor UE”.

Aceste prevederi sunt menite să asigure stabilitate pentru producătorii europeni în fața eventualelor fluctuații ale importurilor din Mercosur.

Acordul UE-Mercosur va crea cea mai mare zonă de liber schimb din lume, cu aproximativ 700 de milioane de persoane.

Din perspectiva Bruxelles-ului, acest acord reprezintă un câștig geopolitic semnificativ, având în vedere creșterea influenței Chinei în comerțul și politica din America Latină.

În contextul în care președintele american Donald Trump continuă să aplice tarife la nivel global, tratatul vine într-un moment în care atât Europa, cât și țări precum Brazilia caută mai multă predictibilitate în comerț.

Sectoarele europene care vor beneficia de reducerea tarifelor includ industria auto, aviația, construcțiile de mașini și exporturile agricole, cum ar fi vinul și brânza.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, urmează să călătorească săptămâna viitoare în Paraguay pentru semnarea acordului. Într-o conferință de presă vineri, purtătorul de cuvânt al Comisiei, Olof Gill, a declarat:

„În acest moment, suntem concentrați pe procedurile care au loc la Consiliul UE. Ne vom ocupa de pașii următori odată ce acestea vor fi finalizate”.

După semnarea acordului de către von der Leyen și omologii săi din Mercosur, textul va fi supus votului Parlamentului European. Unele secțiuni care depășesc politica comercială vor trebui, de asemenea, ratificate de parlamentele naționale ale statelor membre UE.

Acordul UE-Mercosur se află în negociere de 25 de ani și a trecut printr-un proces complex de ajustări și compromisuri. În 2025, Uniunea Europeană a modificat acordul pentru a include sprijin de miliarde de euro pentru fermierii europeni care se temeau de creșterea importurilor din America de Sud.