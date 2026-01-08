Două regiuni din Ucraina, fără apă și curent după atacurile rusești. Infrastructura funcționează pe rezerve

Atacurile lansate de Rusia au provocat pene majore de electricitate în regiunile Dnipropetrovsk și Zaporojie, din sud-estul Ucrainei, Ministerul Energiei informând miercuri seară că aproape întreaga infrastructură electrică locală a fost scoasă din funcțiune, anunță BBC.

Potrivit comunicatului publicat pe Telegram, infrastructura esențială „funcționează pe surse de rezervă”, iar autoritățile au semnalat perturbări semnificative și la alimentarea cu apă, dar și la serviciile de internet.

Rusia a intensificat în ultimele săptămâni loviturile asupra sistemului energetic ucrainean, încercând să paralizeze distribuția de electricitate în plină iarnă.

„Sistemul energetic al Ucrainei este atacat zilnic de inamic, iar lucrătorii din energie lucrează în condiții extrem de dificile pentru a le asigura oamenilor lumină și căldură. Condițiile meteo rele pun o presiune suplimentară asupra infrastructurii critice”, a scris pe Telegram prim-ministrul Ucrainei, Iulia Sviridenko.

Întreruperile de curent și de încălzire se produc pe fondul scăderii accentuate a temperaturilor. Compania națională de energie, Ukrenergo, a transmis pe Telegram că intervențiile tehnice vor fi reluate imediat ce situația o va permite.

„Lucrările de restaurare de urgență în regiunile afectate de atac vor începe imediat ce situația de securitate o va permite”, a anunțat compania, precizând și că „Sarcina principală a lucrătorilor din energie este refacerea infrastructurii critice.”

Primarul orașului Dnipro, Boris Filatov, a explicat că toate spitalele au trecut pe generatoare, pentru a nu întrerupe activitatea medicală.

„Există rezervele necesare de apă, procesul de tratament nu este întrerupt. De asemenea, evacuarea apei din locuințe este asigurată prin surse alternative de energie”, a precizat Filatov, menționând totodată că vacanța școlară a fost prelungită până pe 9 ianuarie.

Șeful administrației regionale din Zaporojie, Ivan Fedorov, a declarat că echipele fac tot ce pot pentru a readuce curentul în casele oamenilor.

„În acest moment, lucrătorii de la compania de apă au reușit aproape să restabilească alimentarea cu apă în locuințele noastre, în ciuda faptului că regiunea se află într-o pană totală de curent”, a afirmat el într-un mesaj video postat pe Telegram.

Situația complică și mai mult eforturile DTEK, cel mai mare furnizor privat de energie din Ucraina, care funcționează de luni bune într-un „regim de criză” din cauza atacurilor. Directorul general, Maxim Tîmcenko, declara recent că intensitatea loviturilor este atât de mare încât „pur și simplu nu avem timp să ne revenim”.

Pe măsură ce se apropie a patra aniversare a invaziei pe scară largă, acesta a explicat că rețeaua energetică a companiei a fost lovită repetat cu „valuri de drone, rachete de croazieră și balistice”, iar recuperarea devine tot mai dificilă.

Atacurile au loc în timp ce președintele Volodimir Zelenski reclamă lipsa unor garanții ferme din partea partenerilor europeni privind protecția Ucrainei în cazul unor noi agresiuni. După discuțiile de la Paris, Marea Britanie și Franța au semnat o declarație de intenție ce prevede posibilitatea desfășurării de trupe în Ucraina, dacă se va ajunge la un acord de pace cu Rusia. Moscova a avertizat din nou că prezența oricăror forțe străine pe teritoriul ucrainean ar reprezenta o „țintă legitimă”.