7 ianuarie 1990. Momentul cheie al recunoașterii FSN de către URSS. România rămâne legată de Moscova

7 ianuarie 1990. Momentul cheie al recunoașterii FSN de către URSS. România rămâne legată de Moscova
Vizita oficială a lui Eduard Șevardnadze la București, desfășurată la data de 6 ianuarie 1990, a reprezentat un moment de o importanță capitală pentru noua putere instalată, consemnând recunoașterea explicită a Consiliului Frontului Salvării Naționale (CFSN) de către Uniunea Sovietică. Urmată de relatări ample de presă în data de 7 ianuarie, cu un interviu, ample reportaje, ca pe vremuri și comunicate oficiale preluate integral.

Această deplasare diplomatică, prima la nivel înalt după căderea regimului totalitar, a venit pe fondul unei atmosfere febrile în care noua conducere românească a apreciat solidaritatea și poziția „inteligentă” a lui Mihail Gorbaciov într-o perioadă hotărâtoare.

Documentele de epocă și analizele ulterioare ale cercetătorilor occidentali subliniază că semnificația vizitei a depășit simplul protocol, vizând o recalibrare strategică profundă a României în cadrul noului ordin mondial.

Legitimarea diplomatică a lui Ion Iliescu

Deși discursul oficial al vremii, reflectat în comunicatul româno-sovietic, punea accent pe „sincere mulțumiri” pentru solidaritatea Moscovei și pe o „apreciere corectă” a evenimentelor, realitatea istorică sugerează un troc strategic între Frontul Salvării Naționale (FSN) și Kremlin.

Greenlandgate. Cum ar putea Trump, să pună mâna pe Groenlanda pașnic și simplu
Vreme nebună în România. Ger și ninsori, dar și temperaturi de primăvară. Când vine gerul năprasnic

Pentru cercetătorii occidentali, semnificația profundă a vizitei a fost abandonarea cursului de autonomie instituit de Nicolae Ceaușescu și revenirea României la un comportament previzibil în cadrul Pactului de la Varșovia. Acesta avea să se dizolve de-abia în martie 1991, prin decizia structurilor militare, politic fiind adoptată o declarație în iulie 1991. Până atunci, România va fi membră a alianței militare cu URSS.

Vizita -E.A.Sevardnadze, ministru de externe al UR.S.S.-intalnire cu Petre Roman si Ion Iliescu

Vizita -E.A.Sevardnadze, ministru de externe al UR.S.S.-intalnire cu Petre Roman si Ion Iliescu. -anul -06.01.1990. sursa: Agerpres

Din perspectiva cercetătoarei germane Anneli Ute Gabanyi, vizita ministrului de externe sovietic a marcat satisfacerea unei așteptări îndelungate a Moscovei: renunțarea Bucureștiului la cursul de autonomie și confruntare instituit de regimul precedent. Șevardnadze și-a exprimat mulțumirea pentru normalizarea relațiilor bilaterale care fuseseră grav afectate de politica „anti-sovietică” a lui Ceaușescu.

Troc strategic. Sfârșitul autonomiei și renunțarea la problema basarabeană

Noii lideri ai Frontului nu doar că s-au aliniat politicii de reformă a lui Gorbaciov, dar au și încetat să mai folosească problema basarabeană ca instrument de presiune împotriva Kremlinului, generând astfel o schimbare fundamentală de paradigmă în politica externă românească. Această reorientare a însemnat finalul rolului de „opozant veșnic” pe care România l-a jucat timp de zeci de ani în cadrul alianței militare socialiste.

Diplomatul sovietic Iuli A. Kviținski nota că prăbușirea lui Nicolae Ceaușescu a pus capăt acțiunilor imprevizibile ale reprezentanților români pe scena internațională, transformând țara dintr-un aliat rebel într-un partener previzibil.

În schimbul acestei loialități, Moscova a oferit legitimitate internațională și „sprijin concret” noii puteri, Șevardnadze subliniind că Uniunea Sovietică nu mai impune nimănui abordările sale, oferind fiecărui popor libertatea de a-și stabili singur calea istorică.

Ion Iliescu și Eduard Sevardnadze la București, 1990

Ion Iliescu și Eduard Sevardnadze la București, 1990. sursa. Arhiva evz

România între Perestroika și Democrație

În final, vizita lui Șevardnadze a consolidat dialogul între ministerele de externe și a deschis calea pentru noi colaborări în domeniile economic, tehnico-științific și cultural. Printre înțelegerile de principiu s-au numărat deschiderea reciprocă a unor case de cultură la București și Moscova, simplificarea vizitelor cetățenilor la frontieră. Tratativele privind un tratat de cooperare și bună vecinătate România-URSS au început aproape imediat, fiind semnat în aprilie 1991.

Reacția presei și a guvernelor occidentale față de vizita lui Eduard Șevardnadze la București din 6 ianuarie 1990 a fost marcată de o observație critică a modului în care noua putere de la București se repoziționa în sfera de influență a Moscovei.

Concluziile occidentalilor

Publicații de prestigiu precum The New York Times au comentat în epocă faptul că această vizită a reprezentat o recunoaștere oficială și timpurie a Consiliului Frontului Salvării Naționale (CFSN) de către Uniunea Sovietică, oferind legitimitate unui grup de lideri a căror orientare politică era privită cu o anumită suspiciune în capitalele vestice.

Presa franceză, prin publicații precum Le Monde, a subliniat că Șevardnadze a fost primul oficial sovietic de rang înalt care a vizitat România după căderea lui Ceaușescu, aducând un sprijin explicit „revoluției române”.

Astfel, ianuarie 1990 a reprezentat momentul în care România a trecut de la o independență izolată la o democrație în curs de formare, strâns legată, cel puțin într-o primă etapă, de orizonturile deschise de perestroika lui Gorbaciov.

