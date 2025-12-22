HAI România!

Ceaușescu, Gorbaciov și „Mâna Moscovei”: Adevărul ascuns despre trădarea din Decembrie '89

Decembrie 1989 nu a fost doar despre curajul românilor ieșiți în stradă, ci și despre un joc geopolitic complex desfășurat în spatele cortinei. Acest material video analizează cronologia prăbușirii regimului Ceaușescu, oferind o perspectivă inedită asupra evenimentelor care au marcat istoria României. În acest episod vei descoperi: 🌍 Contextul Internațional: Cum reformele lui Mihail Gorbaciov (Perestroika și Glasnost) l-au izolat total pe Nicolae Ceaușescu și ce s-a discutat, de fapt, la Summitul de la Malta.

🕵️‍♂️ Spionajul Sovietic în România: Detalii despre celebrul Dosar „Corbii” și rețeaua de generali (printre care Nicolae Militaru) care pregăteau înlăturarea dictatorului cu sprijin GRU/KGB. 🚩 Începuturile Revoltei: De ce Revoluția trebuia să înceapă la Iași în septembrie și cum scânteia s-a mutat la Timișoara. ⚔️ Armata și Securitatea: Ordinele contradictorii, moartea generalului Milea și momentul în care trupele au fraternizat cu poporul.

O analiză detaliată care separă miturile de realitatea documentată, explorând granița fină dintre revolta populară și lovitura de stat.

