Victor Ciutacu anunță că merge până în instanță cu Bolojan pe subiectul chitanțelor de la Viena

Victor Ciutacu a anunțat că îi cere premierului Ilie Bolojan să facă publice documente care să arate cine a plătit cheltuielile de transport și cazare ale partenerei sale în timpul vizitei oficiale de la Viena.

Tema nu se poartă, de această dată, în registrul clasic al polemicii politice, ci în logica transparenței administrative, pentru că solicitarea a fost formulată în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Potrivit textului, Ciutacu a trimis o adresă oficială în care cere explicit „documentele care atestă plata de către partenera de viață a prim-ministrului Ilie Bolojan a cheltuielilor aferente transportului și cazării în recenta vizită oficială din Austria” și solicită să i se precizeze „care este actul normativ care permite prim-ministrului sau oricărui alt înalt demnitar să includă într-o delegație a statului român o persoană fără calitate oficială.”

Răspunsul oficial invocat în material este semnat de purtătoarea de cuvânt Ioana Dogioiu și se referă la vizita premierului Ilie Bolojan în Austria, în perioada 3–4 decembrie 2025, precizând că aceasta a avut loc „la invitația Cancelarului Federal al Austriei, Christian Stocker.”

Conform documentului citat, deplasarea premierului „până la Budapesta, iar ulterior până la Viena, s-a efectuat cu autoturismul asigurat de Serviciul de Protecție și Pază”, iar cheltuielile din bugetul Cancelariei sunt prezentate ca fiind limitate la anumite categorii. Cancelaria menționează: „Cheltuielile de transport ale prim-ministrului au inclus exclusiv transportul aerian pe ruta Austria – București, efectuat în data de 4 decembrie a.c., în valoare de 1.603,38 lei, suportat din bugetul instituției Cancelariei Prim-Ministrului, conform prevederilor legale în vigoare.”

Documentul mai arată că „Cazarea în noaptea de 3 spre 4 decembrie 2025 a fost asigurată de către statul gazdă, în cadrul protocolului oficial, fără a fi efectuate plăți din fonduri publice de la Cancelaria Prim-Ministrului pentru acest serviciu.” În același răspuns sunt menționate și sumele aferente diurnei și asigurării: „Diurna aferentă deplasării a fost în valoare de 168 de euro, iar asigurarea de sănătate de călătorie pentru transportul în afara țării, pe durata deplasării oficiale, a fost de 58 de lei.”

Un punct central al răspunsului oficial este delimitarea statutului partenerei lui Ilie Bolojan. Potrivit poziției Guvernului citate în material, „Persoana la care faceți referire în solicitare nu a făcut parte din delegația oficială și nu a participat la întâlnirile oficiale prevăzute în programul oficial al prim-ministrului din data de 4 decembrie.”

În plus, același răspuns precizează cadrul în care aceasta ar fi apărut în proximitatea programului: „Persoana respectivă l-a însoțit pe prim-ministrul Ilie Bolojan exclusiv cu ocazia participării, în seara zilei de 3 decembrie a.c., la recepția oferită de Ambasada României în Austria cu prilejul Zilei Naționale a României, eveniment la care au participat și alți cetățeni români din diferite medii profesionale.”

Materialul consemnează că Victor Ciutacu consideră răspunsul incomplet din perspectiva cererii inițiale și susține că nu primește exact ceea ce a solicitat, adică documente justificative și lămuriri normative. În consecință, el anunță că ia în calcul să reia demersul în instanță, în ideea de a obține informațiile pe cale judiciară.