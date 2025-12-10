De unde vine și încotro merge Ana Ciceală. Victor Ciutacu și Dan Andronic explică enigma candidatei la București

La cea mai nouă ediție a podcastului de pe „HAI România” moderat de Dan Andronic, din 9 decembrie 2025, a fost invitat Victor Ciutacu, jurnalist și prezentator de televiziune. Cei doi au disecat despre cele mai importante subiecte ale momentului, de la scânteile din tabăra suveranistă, până la mișcările strategice de pe scena externă.

Unul dintre subiectele abordata a fost reprezentat de alegerile pentru Primăria Capitalei de pe 7 decembrie, un tur de scrutin plin de surprize. Iar una dintre ele a fost Ana Ciceală, candidata din partea Partidului SENS, care a obținut aproape șase procente din voturi.

„Pare o construcție de laborator”, a declarat Victor Ciutacu în cadrul podcastului. „Cred că acolo este vorba despre o construcție de laborator a unor ofițerii de informații. De aceea eu nu cred în fenomenul Ana Ciceală”, adaugă el. Jurnalistul insinuează că fenomenul electoral „Ana Ciceală” nu ar fi autentic, ci construit, poate cu scopul de a testa o idee politică, un segment de electorat sau pentru a influența o parte din votanți.

Însă, după cum recunoaște chiar jurnalistul, nici nu a fost așa de vizibilă pentru el. „Înțeleg că, totuși, a prins foarte bine la votanții tineri, dar și prin licee. Nu știu cât de pasionați sunt adolescenții, tinerii de liceu de politică și ce face primarul general, dar fiecare cu strategie lui”, a adăugat Ciutacu.

A­na Ciceală nu era, în viziunea sa, o figură proeminentă. Nu avea un traseu electoral clar, nu părea parte din vârful politicii clasice, nu era un lider de marcă.

Chiar și așa, chiar dacă nu avea profilul clasic al unui politician cunoscut, A­na Ciceală a reușit să mobilizeze un segment de electorat relativ inaccesibil pentru partidele tradiționale, adică tineri, elevi, adolescenți, studenți, oameni fără experiență politică, dar poate cu nemulțumiri și curiozități.

Dan Andronic vede o asemănare între Ana Ciceală și noul primar de la New York, Zohran Mamdani. În viziunea sa, amândoi par să fie exponenți ai unei generații noi, progresiste, bine conectate în mediul online și în rândul tinerilor, cu un stil de comunicare diferit de politicienii tradiționali.

„Dar Ciceală, totuși, n-a avut asemenea expunere. Primarul de la New York a avut expunere mediatică și de toate felurile. Ciceală n-a avut, hai să fim serioși. Câtă lume a văzut-o? Și am înțeles cu toții că internetul rupe tot acum. Eu nici măcar pe TikTok n-am remarcat-o”, adaugă apoi Ciutacu.

„E vorba de algoritm”, explică Dan Andronic în cadrul podcastului. „Dacă tu nu ai căutat-o, nu ți-a apărut. Și poate nici cei din campania ei nu te-au vizat pe tine”, mai spune el. El spune că prezența Anei Ciceală a fost reală în mediul online, doar că a fost segmentată, direcționată către un anumit tip de public.

„Poate nu m-au targetat, într-adevăr. Am pierdut eu”, declară moderatorul de la România TV. „Totuși, să fim realiști, 90% din ce propune Ana Ciceală e irealizabil. Sună bine, nu zic că nu, dar nu se pot realiza majoritatea proiectelor propuse de ea”, conchide Victor Ciutacu.