Victor Ciutacu a dat în judecată Guvernul condus de Ilie Bolojan

Jurnalistul Victor Ciutacu anunță că a dat în judecată Guvernul condus de Ilie Bolojan, acuzându-l pe premier de refuzul de a aplica legea privind informațiile de interes public. Ciutacu cere date despre costurile suportate de statul român pentru cetățenii ucraineni.

Jurnalistul Victor Ciutacu a anunțat, într-o postare publicată joi pe rețelele de socializare și reluată de România TV, că a acționat în instanță Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan, acuzând refuzul Executivului de a aplica Legea 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public.

Demersul vine în contextul în care jurnalistul afirmă că a solicitat oficial Guvernului o serie de date legate de sprijinul financiar acordat cetățenilor ucraineni aflați pe teritoriul României, iar instituțiile statului nu au răspuns în termenul legal.

Jurnalistul a precizat că acțiunea judiciară are ca obiect constatarea refuzului nejustificat al Guvernului României de a răspunde la o cerere oficială de informații de interes public.

„O să mă văd în sala de judecată, prin avocați au ba, cu reprezentanții legali ai lui Ilie Bolojan. Care e un mincinos. Aș fi preferat cu Ioana Dogioiu. Care e și lașă, și mincinoasă”, a declarat Victor Ciutacu.

El a explicat că a trimis solicitarea în urma promisiunii publice făcute de premier, potrivit căreia Guvernul ar urma să comunice transparent toate datele cerute de presă.

„Acțiunea are ca obiect constatarea refuzului nejustificat al Guvernului României de a aplica legea. Cea a informațiilor de interes public. I-aș fi acționat în instanță, de asemenea, pentru minciună și bătaie de joc, dar n-am act normativ de care să mă agăț. Iar nesimțirea e, din păcate, legală și constituțională”, a mai transmis jurnalistul.

În cererea adresată Guvernului, Victor Ciutacu a formulat patru întrebări precise, vizând numărul și costurile sprijinului acordat cetățenilor ucraineni aflați în România după declanșarea războiului din februarie 2022.

Solicitarea transmisă Executivului vizează:

Numărul cetățenilor ucraineni care au beneficiat, de la începutul conflictului, de asigurare de sănătate (CASS) suportată de statul român; Suma totală alocată de statul român pentru acoperirea acestor asigurări medicale; Numărul cetățenilor ucraineni care vor beneficia, în continuare, de acest sprijin după intrarea în vigoare a măsurilor de austeritate, precum și bugetul alocat pentru anii 2025–2026; Valoarea totală a sprijinului financiar acordat cetățenilor ucraineni aflați pe teritoriul României după declanșarea războiului dintre Rusia și Ucraina.

Potrivit jurnalistului, Guvernul nu a furnizat niciun răspuns concret, deși cererea se încadrează în domeniul public și are la bază o lege în vigoare din 2001, care obligă instituțiile publice să ofere informațiile solicitate în termen de 10 zile lucrătoare, cu posibilitatea de prelungire la 30 de zile în cazuri justificate.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, în mai multe rânduri, că Guvernul său va răspunde cu promptitudine solicitărilor de informații venite din partea cetățenilor și a presei, în numele „transparenței și responsabilității publice”.

În ciuda acestor promisiuni, mai mulți jurnaliști și organizații civice au semnalat în ultimele luni dificultăți în obținerea unor date de interes public de la ministere și agenții guvernamentale.

Victor Ciutacu menționează că a acționat în instanță după ce a constatat lipsa oricărui răspuns oficial, considerând situația un „refuz tacit” de comunicare.

„În urma promisiunii publice a premierului că va răspunde cu celeritate, i-am solicitat să prezinte aceste date. Nu a răspuns. Guvernul tace, deși legea e clară”, a scris jurnalistul.

Victor Ciutacu a remarcat că nu este singurul care a recurs la justiție în fața refuzului autorităților de a furniza informații publice.

Organizația pentru drepturile omului APADOR-CH a anunțat recent o acțiune în instanță împotriva Guvernului, pe o temă asemănătoare – accesul la documente și decizii administrative legate de aplicarea legilor de austeritate.

„Uite că mi-a luat-o înainte, cumva pe aceeași temă, dar mai extins, APADOR-CH. Ceea ce e foarte OK, arată că nu suntem chiar toți amibe”, a spus jurnalistul de la România TV.

În postarea sa, Victor Ciutacu a făcut referire și la Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului, despre care spune că „a evitat să răspundă la întrebările legitime ale presei”.

„Aș fi preferat să mă văd în instanță cu Ioana Dogioiu, care e și lașă, și mincinoasă”, a scris jurnalistul.

Legea 544/2001, invocată de jurnalist, reglementează dreptul liberului acces la informațiile de interes public. Conform articolului 7 din actul normativ, autoritățile sunt obligate să răspundă în maximum 10 zile lucrătoare, iar refuzul trebuie motivat în scris.

Refuzul de a comunica informațiile poate fi atacat în contencios administrativ, iar instanța are obligația de a soluționa cauza de urgență.

Acesta este exact temeiul pe care Victor Ciutacu și-a bazat plângerea: „constatarea refuzului nejustificat de aplicare a legii”.