Ioana Dogioiu și detaliul ascuns din CV: studii la „Ecologică”, licență la stat

Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului Bolojan, se află în centrul atenției publice, după ce CV-ul său oficial publicat pe site-ul instituției a stârnit întrebări legate de parcursul său academic.

În contextul dezbaterii legate de experiența ministrului Apărării, atenția s-a extins și asupra altor membri ai Guvernului, inclusiv asupra modului în care anumite detalii din CV-urile acestora sunt prezentate.

În cazul Ioanei Dogioiu, CV-ul indică faptul că a obținut licența în Drept în 1996 la Universitatea București. Însă, nu este menționată facultatea unde a urmat cursurile, fapt care a generat controverse în spațiul public.

Aceasta lipsă de claritate a atras atenția mai ales în contextul anilor ’90, când anumite instituții private de învățământ superior funcționau în regim de autorizare provizorie, iar examenele de licență erau susținute la universități acreditate oficial.

Universitatea Ecologică din București (UEB) este un exemplu relevant. Fondată în 1990 ca instituție privată, aceasta a primit acreditarea instituțională prin Legea nr. 282/2003, iar programul de Drept a fost recunoscut oficial în 2004 prin Hotărârea Guvernului nr. 940/2004.

În practica universitară, studenții absolveau cursurile la instituția privată, dar diploma era emisă de un centru universitar acreditat pentru a susține examenul de licență. În cazul Ioanei Dogioiu, aceasta a susținut examenul de licență la Universitatea București, de unde și mențiunea din CV.

Diferența de formulare într-un CV poate fi subtilă, dar semnificativă: „Am obținut licența la Universitatea București” este corectă din punct de vedere al emiterii diplomei, în timp ce „Am urmat cursurile la Universitatea Ecologică, licența am susținut-o la Universitatea București” oferă un context complet.

În biografiile media, Ioana Dogioiu este menționată doar ca absolventă a Universității București, fără referire la UEB.

Mai multe persoane publice au avut situații similare. Fostul ministru al Justiției Raluca Prună, fostul inspector-șef al Inspecției Judiciare Lucian Netejoru sau fostul ministru de Interne Carmen Daniela Dan au fost menționați în CV-uri publice ca fiind absolvenți ai Universității Ecologice, în timp ce licența lor a fost emisă de alte instituții acreditate.

Marcel Ciolacu este un alt exemplu de politician care menționează UEB în CV-ul său, pentru perioada 1991–1995, dar licența în Drept este asociată tot unui alt centru universitar.

Ioana Dogioiu a explicat că omisiunea Universității Ecologice nu are relevanță și nu reprezintă un fals. Ea a pus la dispoziție diploma de licență care confirmă clar că a obținut titlul la Universitatea București. „Am menționat locul unde mi-am susținut licența. Diploma confirmă acest lucru și media mea de licență a fost 9,27”, a declarat purtătoarea de cuvânt.

Aceasta a mai spus că nu a activat niciodată într-o profesie juridică și că detaliile despre facultatea urmată nu afectează în niciun fel veridicitatea diplomei. Diferența de percepție între locul unde au fost efectiv cursurile și instituția emitentă a diplomei rămâne însă un subiect de discuție în mediul public.