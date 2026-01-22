Vot tensionat în Parlamentul European. Moțiunea împotriva Ursulei von der Leyen, respinsă

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a trecut joi de un vot de neîncredere inițiat în Parlamentul European, după ce o majoritate largă a eurodeputaților a respins moțiunea de cenzură depusă împotriva sa, potrivit publicației Politico.

Votul a avut loc într-un context politic marcat de tensiuni între grupările politice pro-europene și formațiunile de extremă dreapta, care au contestat în repetate rânduri activitatea actualei Comisii.

Din totalul de 720 de membri ai Parlamentul European, 565 au fost prezenți la vot. Dintre aceștia, 390 de eurodeputați s-au pronunțat împotriva moțiunii de cenzură, 165 au votat în favoarea demiterii Comisiei Europene, iar 10 s-au abținut.

Pentru adoptarea moțiunii ar fi fost necesară o majoritate calificată, prag care nu a fost atins. Ursula von der Leyen nu s-a aflat la Strasbourg în momentul desfășurării votului.

Moțiunea de neîncredere a fost depusă de grupul de extremă dreapta Patriots for Europe. Inițiatorii au susținut că actuala conducere a Comisia Europeană ar trebui demisă din cauza modului în care a gestionat negocierile privind acordul comercial UE–Mercosur.

Potrivit acestora, acordul ar putea afecta fermierii europeni prin deschiderea pieței europene către produse provenite din statele sud-americane, considerate a fi supuse unor standarde diferite de producție.

Aceasta nu este prima tentativă de acest tip. În ultimele șapte luni, trei moțiuni similare au fost supuse votului și au fost respinse.

Pragul relativ scăzut necesar pentru inițierea unei dezbateri de cenzură — 72 de semnături din totalul de 720 de eurodeputați — a facilitat depunerea repetată a unor astfel de moțiuni.

Luni, dezbaterea premergătoare votului a avut loc într-o sală aproape goală, în condițiile în care mai mulți eurodeputați au ales să boicoteze discuțiile.

Inclusiv liderul grupului Patriots for Europe, Jordan Bardella, a lipsit de la dezbaterea din plen. Absența sa a fost remarcată de mai mulți parlamentari, care au criticat caracterul repetitiv al acestor inițiative. În cadrul dezbaterii, eurodeputatul Billy Kelleher, reprezentant al grupului Renew Europe, a declarat:

„De câte ori trebuie să votăm moțiuni de cenzură fără șanse reale până când extremiștii vor fi mulțumiți sau vor accepta voința democratică?”.

Respingerea moțiunii confirmă, pentru moment, sprijinul majoritar de care se bucură Comisia Europeană în Parlament.

Procedura de cenzură rămâne un instrument parlamentar prevăzut de tratatele europene, însă utilizarea sa frecventă în ultimele luni nu a condus la schimbări în conducerea executivului comunitar.