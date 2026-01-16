Ursula von der Leyen fuge de Parlament. Șefa Comisiei evită confruntarea directă cu eurodeputații

Președinta Comisiei Europene,Ursula von der Leyen, nu va fi prezentă la dezbaterea din Parlamentul European privind moțiunea de neîncredere inițiată împotriva sa și a colegiului de comisari, potrivit Politico.

Anunțul vine înaintea unei sesiuni parlamentare în care eurodeputații urmează să discute oficial documentul depus de un grup politic din legislativul european, pe fondul unor tensiuni legate de activitatea executivului comunitar.

Dezbaterea este programată pentru ziua de luni, în plenul Parlamentului European de la Strasbourg. Moțiunea de neîncredere a fost formulată de grupul politic de extremă dreapta Patrioți pentru Europa, condus de liderul său, Jordan Bardella.

Documentul vizează modul în care Comisia Europeană a gestionat acordul comercial dintre Uniunea Europeană și blocul Mercosur, subiect care a generat controverse politice în mai multe state membre.

Potrivit informațiilor confirmate oficial, Ursula von der Leyen a decis să nu participe personal la dezbatere. Comisia Europeană va fi reprezentată de comisarul pentru comerț, Maroš Šefčovič, considerat un apropiat și un colaborator de lungă durată al președintei executivului european.

Purtătoarea de cuvânt a Parlamentului European, Delphine Collard, a confirmat că niciun alt comisar nu va fi prezent în sală în timpul dezbaterii.

Conform unor oficiali europeni citați de presa internațională, votul asupra moțiunii este programat pentru joi, iar șansele ca aceasta să fie adoptată sunt reduse, având în vedere raportul de forțe din legislativ.

În dezbaterile anterioare privind moțiuni de cenzură, Ursula von der Leyen și întregul colegiu al celor 26 de comisari au participat în bloc, pentru a transmite un mesaj de unitate instituțională.

De această dată, strategia Comisiei este diferită, semnalând o schimbare de abordare față de acest instrument parlamentar.

În a doua jumătate a anului 2025, împotriva Comisiei conduse de Ursula von der Leyen au fost inițiate trei moțiuni de neîncredere, două de către grupuri de extremă dreapta și una de extrema stângă. Toate au fost respinse.

Pentru depunerea unei astfel de moțiuni este necesar sprijinul a minimum 72 dintre cei 720 de eurodeputați, un prag considerat relativ scăzut de mai multe grupuri politice.

Reprezentanți ai Partidului Popular European, ai Socialiștilor și Democraților, precum și ai grupului Renew Europe au declarat că frecvența acestor inițiative a diminuat impactul procedurii.

Purtătorul de cuvânt al PPE, Pedro López de Pablo, a afirmat că aceste demersuri sunt „eforturi inutile” care „mă duc spre melancolie”.

Din partea grupului Renew, purtătorul de cuvânt Vincent Stuer a declarat: „Dacă folosești acest instrument nu pentru scopul său real, el va deveni lipsit de conținut atunci când va fi cu adevărat necesar”.

La rândul lor, reprezentanții Patrioților pentru Europa au respins criticile. Alonso de Mendoza, purtător de cuvânt al grupului, a spus: „Aceasta va fi ultima moțiune dacă vom câștiga”.

În paralel, unii eurodeputați și oficiali europeni au avansat ideea creșterii pragului necesar pentru depunerea unei moțiuni de cenzură. Conducerea Parlamentului European nu a susținut însă această variantă, invocând riscul unor interpretări politice privind limitarea drepturilor parlamentarilor.

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a transmis că dezbaterile privind moțiunile de neîncredere sunt „în deplinătatea drepturilor membrilor Parlamentului European” și că „orice membru al Colegiului Comisarilor poate reprezenta Comisia”, precizând că, în acest caz, Maroš Šefčovič va lua cuvântul în numele executivului comunitar.