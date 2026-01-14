Ursula von der Leyen se confruntă cu o moțiune de cenzură

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se confruntă cu o nouă inițiativă politică în Parlamentul European, în contextul apropierii semnării acordului comercial între Uniunea Europeană și blocul Mercosur, potrivit European Conservative.

Grupul politic Patriots for Europe intenționează să depună o moțiune de neîncredere împotriva Comisiei Europene condusă de von der Leyen, pe fondul controversei generate de acordul comercial UE-Mercosur.

Grupul Patriots for Europe, o formațiune din Parlamentul European, a anunțat că pregătește o moțiune de neîncredere împotriva președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în legătură cu acordul comercial încheiat între UE și Mercosur.

Moțiunea urmează să fie prezentată la Parlament înainte de ceremonia oficială de semnare a tratatului, programată pentru 17 ianuarie 2026 la Asuncion, Paraguay, când liderii părților urmează să semneze documentul după ce Consiliul UE îl aprobase anterior.

Potrivit surselor, dezbaterea în Parlament ar putea avea loc săptămâna viitoare, dar data exactă depinde de finalizarea textului și de procedurile interne de validare.

Patriots for Europe susțin că moțiunea nu se referă doar la acord, ci și la modul în care conducerea Comisiei Europene ar fi gestionat procesul decizional.

Conform informațiilor furnizate de grup, unul dintre principalele motive pentru inițierea moțiunii este percepția că acordul UE-Mercosur ar pune presiune asupra fermierilor din Uniunea Europeană, prin deschiderea pieței pentru importuri mai ieftine care ar urma să intre pe piața comunitară în condiții de reglementare diferite față de producția europeană.

Președintele Patriots for Europe, Jordan Bardella, a declarat anterior că, în opinia grupului său, există un dezechilibru între interesele industriale și cele agricole în acest acord și că fermierii europeni ar fi dezavantajați de noile condiții comerciale.

În plus față de argumentele legate de acordul comercial, textul moțiunii ar putea include referiri la stilul de conducere al președintei Comisiei Europene, acuzând-o că ar conduce o instituție cu o structură din ce în ce mai centralizată și că ar lua decizii majore fără un dezbatere politică amplă.

Acordul UE-Mercosur reprezintă un tratat de liber schimb negociat de peste două decenii între Uniunea Europeană și blocul sud-american Mercosur, alcătuit din Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay. În decembrie, membrii Consiliului UE au aprobat acordul prin majoritate calificată, în pofida opoziției unor state membre, inclusiv Franța, Irlanda, Polonia, Austria și Ungaria.

Semnarea oficială a tratatului este programată pentru mijlocul acestei luni. În ultimele zile au continuat discuțiile politice interne privind procedurile juridice de semnare și mandatul necesar pentru aceasta.

De exemplu, europarlamentarii AUR au susținut că președinta Comisiei nu dispune de un mandat legal adoptat în mod formal de Consiliul European pentru a semna acordul.

Pentru ca moțiunea de neîncredere să fie admisă la vot în Parlamentul European, este necesar sprijinul a cel puțin 72 de eurodeputați. Patriots for Europe declară că dețin deja semnăturile necesare pentru depunere, ceea ce depășește pragul cerut.

În legislațiile anterioare, moțiunile similare împotriva conducerii Comisiei Europene nu au reușit să adune suficiente voturi pentru a duce la demiterea președintei Comisiei. De exemplu, o moțiune anterioară susținută de același grup a fost respinsă de Parlamentul European în luna octombrie, cu 378 de voturi împotrivă și 179 în favoare.

Chiar dacă moțiunea este considerată puțin probabil să reușească să valideze o schimbare în conducerea Comisiei Europene, inițiativa readuce în centrul dezbaterii publice acordul comercial UE-Mercosur și legăturile dintre politicile comerciale și sectoarele economice din cadrul Uniunii.

În zilele următoare, Parlamentul European urmează să finalizeze calendarul dezbaterii și să stabilească data votului, în contextul semnării iminente a tratatului comercial