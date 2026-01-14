Isteria Moscovei şi falsurile lansate de „prietenii” Rusiei de la Chişinău. Reacţii la declaraţiile pro-unioniste ale Maiei Sandu

Republica Moldova. Declaraţia preşedintei Maia Sandu că ar putea vota pentru la un referendum privind unirea Republicii Moldova cu România a avut efectul unui cutremur pentru elita putinistă de la Moscova. Kremlinul şi-a activat maşinăria propagandistă, iar piesele de la Chişinău ale acestei maşinării au început să lanseze falsuri despre reunificarea celor două state româneşti.

Tema reunificării Republicii Moldova cu România a revenit în atenția presei internaționale, în urma unor declarații făcute de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, în podcastul britanic „The Rest is Politics”. „Dacă am avea un referendum, aș vota pentru reunirea cu România”, a spus aceasta, când a fost întrebată dacă ar susține unirea cu România.

Propagandiştii ruşi nu au ezitat cu comentariile acide în adresa preşedintei Maia Sandu. Nu a ocolit subiectul nici cel mai important post de televiziune din Federaţia Rusă, Pervâi Kanal.

Ekaterina Andreeva, prezentatoarea "Vremea", principalul buletin de ştiri de la Pervâi Kanal, cu cea mai mare rată de audienţă în Rusia, a acuzat-o în direct pe Maia Sandu că şi-ar vinde ţara.

„Este gata să-și predea propria țară. Cum altfel poate fi interpretată noua declarație a președintei Moldovei, Maia Sandu? Într-un interviu acordat jurnaliștilor britanici, ea a spus direct că este în favoarea unirii cu România.

Contextul este important: potrivit unui sondaj recent, peste jumătate dintre cetățenii Moldovei se opun aderării la România”, a declarat Andreeva pentru milioane de ruşi.

Vladimir Soloviov, considerat unul din cei mai toxici propagandişti ai lui Vladimir Putin de la televiziunile de stat, a scris pe reţele: „Maia Sandu a declarat într-un interviu că este gata să renunțe la independența Moldovei pentru a se uni cu România”. Mesajul a fost însoţit de un emoji cu un clovn.

Pe lângă cererile opoziţiei pro-ruse privind demisia şi cercetarea penală a Maiei Sandu pentru trădare de Patri, în spaţiul public au început să fie lansate zvonuri false privind alipirea Republicii Moldova la România. Unul din aceste zvonuri a fost lansat de Iurie Mărgineanu, avocatul fostului procuror general, Alexandr Stoianoglo.

Apărătorul a scris pe reţele că în Parlament se încearcă cumpărarea deputaţilor pentru a vota unirea cu România.

„Există momente când zvonurile politice nu mai pot fi ignorate. Recent, am auzit despre ideea cumpărării voturilor deputaților din Parlamentul Republicii Moldova – câte un milion pentru fiecare – pentru a vota unirea. Se spune că astfel Moldova ar deveni parte a NATO și UE.

La prima vedere, asemenea afirmații par neverosimile. Dar dacă asemenea discuții se poartă deja public, în studiouri și de către persoane influente, atunci nu mai putem vorbi doar despre teorii conspiraționiste”, a scris Mărgineanu.

Victoria Furtună, preşedinta partidului „Moldova Mare”, controlat de Ilan Şor, susţine că Maia Sandu vrea să cedeze ţara în schhimbul „confortului la bătrâneţe”. „Din declarațiile președintelui Republicii Moldova și din direcția politică impusă țării se conturează tot mai clar un scenariu periculos: mai întâi, slăbirea deliberată a statului, apoi, aruncarea vinei pe inamici interni și externi, iar în final, cedarea suveranității țării noastre României sub pretextul salvării”, a declara Furtună.

Fostul preşedinte Igor Dodon a lansat „ipoteza” că Maia Sandu doreşte unire cu România ca să ajungă preşedinte al României. „Românii nu sunt proşti ca să o voteze”, a declarat Dodon.