Ungaria își bagă nasul în relația dintre Româbia și Republica Moldova și citează din Dodon, judecat pentru trădare la Chișinău

Tema reunificării Republicii Moldova cu România a revenit în atenția presei internaționale, în urma unor declarații făcute de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, în podcastul britanic „The Rest is Politics”. „Dacă am avea un referendum, aș vota pentru reunirea cu România”, a spus aceasta, când a fost întrebată dacă ar susține unirea cu România. Publicația maghiară VG (Világgazdaság) a analizat informațiile și reacțiile apărute după aceste declarații.

Președintele Republicii Molodova a discutat în podcast despre mișcarea națională de la sfârșitul anilor ’80 și începutul anilor ’90, care a condus la independența Republicii Moldova față de Uniunea Sovietică, dar și despre dezbaterile din acea perioadă legate de reunificarea cu România.

„La sfârșitul anilor ’80, când regimul nu mai era la fel de puternic ca înainte, am avut această mișcare națională care ne-a adus independența. Și, desigur, au existat discuții despre reunificarea cu România, pentru că Moldova a fost parte a României înainte. Nu putem spune câți oameni ar fi susținut unirea cu România, pentru că nu am avut un referendum. Dar, judecând după numărul celor care au participat la mișcare, aveam sute de mii de oameni în Piața Marii Adunări Naționale”, a spus aceasta, la podcastul britanic „The Rest is Politics”.

Întrebată dacă susține unirea cu România, Maia Sandu a răspuns fără ezitare: „Dacă am avea un referendum, aș vota pentru reunirea cu România”.

Presa maghiară a citat poziția fostului președinte Igor Dodon, care descrie deschiderea Maiei Sandu față de România drept o amenințare la adresa independeței. Acesta susține că Maia Sandu își dorește să devină ultimul președinte din istoria Moldovei.

„Acest lucru ar putea însemna sfârșitul istoriei țării noastre”, a mai scris Dodon pe Telegram.

Publicația maghiară arată că unificarea cu România nu are sprijin majoritar. Aproximativ 1,5 milioane de cetățeni ai Republicii Moldova dețin cetățenie română, însă sondajele indică faptul că doar o treime ar vota pentru unire. Maia Sandu a recunoscut că aderarea la Uniunea Europeană este o cale mult mai realistă, iar majoritatea moldovenilor susțin integrarea europeană.

Világgazdaság menționează că Republica Moldova lucrează la un plan împreună cu Uniunea Europeană și Statele Unite pentru reintegrarea Transnistriei, regiunea separatistă care și-a proclamat independența în 1990, cu sprijinul Rusiei.

Publicația notează că Rusia nu va renunța la acest teritoriu și că Moscova folosește Transnistria ca instrument de presiune. Articolul maghiar arată totodată că este aproape imposibil ca Rusia să permită Transnistriei să se apropie de Uniunea Europeană împreună cu Republica Moldova.