România va concura în a doua semifinală a concursului Eurovision 2026, pe 14 mai. Lista țărilor care vor ajunge direct în finală

România va concura în cea de-a doua semifinală a concursului Eurovision, conform tragerii la sorți desfășurate luni la Primăria din Viena, potrivit AFP. În aceeași rundă vor urca pe scenă și artiștii din Albania, Danemarca, Armenia, Cipru, Elveția, Norvegia, Azerbaidjan, Luxemburg, Malta, Bulgaria, Australia, Ucraina, Republica Cehă și Letonia.

Prima semifinală, programată pe 12 mai de la ora 21:00 (19:00 GMT), îi va aduce pe scena Eurovision pe reprezentanții Israelului, alături de cei din Muntenegru, Estonia, Georgia, Portugalia, San Marino, Croația, Suedia, Polonia, Belgia, Lituania, Serbia, Finlanda, Moldova și Grecia.

Punctajele juriilor și voturile publicului vor decide cele zece melodii care se vor califica în fiecare semifinală a Eurovision. Cele 20 de piese selectate se vor alătura câștigătoarei de anul trecut, Austria, care va intra direct în finala din 16 mai.

Franța, Germania, Italia și Marea Britanie vor merge, de asemenea, direct în finală, datorită statutului lor de mari contribuabili.

Ediția din 2026, apropiată de cea de-a 70-a aniversare a concursului, este marcată de cel mai amplu boicot din istorie, provocat de participarea Israelului, acuzat de unii concurenți că a manipulat votul public în 2025 și că a încălcat libertatea presei în timpul conflictului din Gaza.

Din cauza acestor tensiuni, televiziunile din Spania, Irlanda, Islanda, Olanda și Slovenia și-au anunțat retragerea. Juriile profesionale, eliminate în 2022, revin cu comisii mai mari și mai diverse, incluzând tineri între 18 și 25 de ani. Austria va găzdui ediția din 2026 la Viena, după victoria artistului JJ la Basel, în Elveția, în 2025.

Eurovision este cea mai longevivă competiție muzicală televizată din lume, desfășurându-se anual din 1956. Inițial, a fost creat pentru a uni țările Europei prin muzică, după perioada tulbure a celui de-al Doilea Război Mondial, și a fost inspirat de formatul festivalurilor de muzică italiene și franceze.