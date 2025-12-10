Eurovision în criză totală. Cinci țări ies din concurs

Postul public de televiziune RUV a anunţat miercuri că Islanda nu va participa la concursul Eurovision 2026, decizia fiind luată după ce Uniunea Europeană de Radiodifuziune (EBU) a confirmat săptămâna trecută participarea Israelului, transmite Reuters.

Anunţul vine într-un context marcat de mai multe retrageri ale unor ţări europene, ca reacţie la situaţia din Gaza.

RUV a precizat într-un comunicat că dezbaterea internă şi reacţiile publicului au influenţat decizia de retragere. Directorul general al televiziunii publice, Stefan Eiriksson, a declarat:

Islanda s-a numărat printre statele care au solicitat un vot referitor la participarea Israelului la ediţia din 2026.

Solicitarea nu a fost aprobată, EBU anunţând că nu va organiza un astfel de vot, ci va introduce noi reguli destinate să limiteze influenţa guvernelor asupra concursului.

Decizia EBU privind acceptarea Israelului a generat reacţii în lanţ. Spania, Olanda, Irlanda şi Slovenia au confirmat deja că nu vor participa la ediţia din 2026 a Eurovision, declarând că retragerea lor reprezintă un protest faţă de comportamentul Israelului în conflictul din Gaza.

Anunţul Islandei extinde lista statelor care au decis să nu trimită reprezentanţi la concursul ce va avea loc la Viena, în luna mai 2026.

Până în acest moment, EBU nu a comunicat alte modificări sau eventuale discuţii suplimentare cu statele retrase.

Islanda nu a câştigat niciodată competiţia Eurovision, însă a obţinut locul al doilea în două ediţii: 1999 şi 2009. De la debutul său în concurs, ţara a rămas un participant constant, iar anunţul din acest an marchează una dintre rarele absenţe ale statului nordic.

Concursul Eurovision, lansat în 1956, este unul dintre cele mai urmărite evenimente muzicale internaţionale.

Potrivit EBU, competiţia atrage în fiecare an aproximativ 160 de milioane de telespectatori, consolidându-şi statutul de platformă majoră pentru industria muzicală europeană.