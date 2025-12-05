Franța va participa la Eurovision și anunță că nu va boicota Israeulul în competiție

Franţa va participa la Eurovision 2026 și susține prezența Israelului la concurs, contrar boicotului anunțat de mai multe țări, printre care Spania și Irlanda, potrivit AFP.

France Télévisions a confirmat sprijinul pentru prezența postului israelian KAN la Eurovision 2026, care va avea loc în Austria în luna mai. Declarația a fost făcută de o purtătoare de cuvânt a grupului, citată de AFP.

Organizarea concursului revine posturilor membre ale Uniunii Europene de Radiodifuziune (UER), prezidată de Delphine Ernotte Cunci. La adunarea generală de joi de la Geneva, o majoritate largă a radiodifuzorilor a decis să nu supună participarea Israelului la vot.

Anunțul privind susținerea Israelului a determinat retragerea unor difuzori din Spania, Țările de Jos, Irlanda și Slovenia. Aceștia au decis să nu participe la Eurovision 2026.

Ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, a salutat decizia și a apreciat contribuția Franței la împiedicarea unui boicot al Israelului. El a făcut apel la respingerea categorică a boicotului și la protejarea accesului la cultură și spectacole. „Ar trebui, în opoziţie cu politica unui guvern, să se ajungă la absurditatea de a interzice romanele lui David Grossman, filmele lui Amos Gitaï, concertele lui Avishai Cohen şi Daniel Barenboïm?”, a adăugat acesta

Secretarul general al RTVE, Alfonso Morales, a declarat că situația din Gaza și utilizarea concursului în scopuri politice de Israel complică menținerea Eurovisionului ca eveniment cultural neutru. „Situaţia din Gaza, în ciuda încetării focului şi aprobării procesului de pace, precum şi utilizarea concursului în scopuri politice de Israel, fac din ce în ce mai dificilă menţinerea Eurovisionului ca eveniment cultural neutru” a adaugat Morales.

Sub presiunea apelurilor la boicot, UER a modificat regulile concursului și a intensificat măsurile pentru prevenirea votului fraudulos sau coordonat. Alte acțiuni pentru sporirea transparenței au fost anunțate joi.