Irlanda, Spania, Olanda și Slovenia vor boicota Eurovision din cauza participării Israelului

Irlanda, Spania, Olanda și Slovenia vor boicota Eurovision din cauza participării Israelului
Patru țări europene - Irlanda, Spania, Olanda și Slovenia - au anunțat că vor boicota Concursul Muzical Eurovision din 2026, după ce statului Israel i s-a permis să participe, potrivit BBC.

Irlanda, Spania, Olanda și Slovenia vor boicota Eurovision

Cele patru state, toate cu premieri socialiști, s-au numărat printre o serie de țări care au cerut excluderea Israelului din cauza războiului din Gaza, precum și a acuzațiilor de practici de vot nedrepte.

Postul de televiziune spaniol de stat RTVE a condus apelurile pentru un vot secret pe această temă la o reuniune de la Geneva. Acesta a declarat că organizatorii au respins această cerere - o decizie care „a sporit neîncrederea în organizarea festivalului”.

De asemenea, oficiosul irlandez RTÉ a declarat că consideră că „participarea sa rămâne de neconceput, având în vedere ceea ce a calificat drept „pierderile îngrozitoare de vieți omenești din Gaza”, cu referire la războiul dus de Israel contra grupării teroriste Hamas, vinovată de masacrul din 7 octombrie 2023.

Acuzații de manipulare a voturilor

Spania, țară condusă de premierul socialist Pedro Sanchez, unul dintre cei mai înverșunați adversari ai Israelului, este alături de Franța, Germania, Italia și Regatul Unit una dintre țările ai cărei artiști sunt admiși direct în finală, deoarece televiziunile de stat din aceste țări oferă, din banii contribuabililor, cea mai mare contribuție financiară către EBU.

Aproximativ 50 de radiodifuzori, inclusiv trustul de stat BBC, implicat recent într-un scandal imens după ce au manipulat o înregistrare cu Donald Trump, au participat joi la o reuniune a Uniunii Europene de Radiodifuziune (EBU) pentru a discuta viitorul concursului, care este urmărit de tot mai puțini europeni în fiecare an.

Eurovision 2026

Sursa foto: eurovision.tv

Televiziunilor de stat prezente li s-a cerut să susțină noile reguli menite să descurajeze guvernele și terțele părți să organizeze campanii de vot pentru artiștii lor, după acuzațiile că Israelul l-a promovat pe nedrept pe participantul său, Yuval Raphael, în acest an.

„Acest vot înseamnă că toți membrii EBU care doresc să participe la Concursul Muzical Eurovision 2026 și sunt de acord să respecte noile reguli sunt eligibili să participe”, a declarat EBU.

Israelul, mulțumit de decizia de a i se permite participarea la Eurovision

Martin Green, directorul Concursului Muzical Eurovision, a declarat că este „încântat” că membrilor li s-a oferit „oportunitatea de a dezbate” locul Israelului în concurs înainte de vot.

„A fost o dezbatere completă, sinceră, onestă și destul de emoționantă, dar, după cum putem vedea din rezultatul emfatic, ei au ajuns la un acord cu convingerea că Concursul Muzical Eurovision nu ar trebui folosit ca teatru politic, ci trebuie să păstreze un anumit sentiment de neutralitate.”

Președintele Israelului, Isaac Herzog, a lăudat decizia de a permite țării să concureze, numind-o „un gest apreciat de solidaritate, fraternitate și cooperare, simbolizând o victorie asupra celor care încearcă să reducă la tăcere Israelul și să răspândească ura”.

El a spus că este „bucuros că Israelul va participa din nou la Eurovision și sper că competiția va rămâne una care să sfințească cultura, poezia și prietenia dintre popoare și înțelegerea culturală transfrontalieră”.

El a adăugat că Israelul „merită să fie reprezentat pe fiecare scenă din lume și sunt pe deplin și activ angajat în acest sens”.

