Monden Exclusiv

Exclusiv. De ce participă Mihai Trăistariu din nou la Eurovision. A făcut o obsesie

Comentează știrea
Exclusiv. De ce participă Mihai Trăistariu din nou la Eurovision. A făcut o obsesieMihai Trăistariu. Sursa foto Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Exclusiv. Mihai Trăistariu a anunțat că se pregătește să participe din nou la Eurovision, concurs care i-a marcat cariera și i-a adus recunoaștere internațională. Artistul a povestit despre pasiunea sa pentru competiție și obiectivul de a aduce României primul loc.

De ce participă Mihai Trăistariu din nou la Eurovision

Cântărețul a declarat că Eurovision a devenit pentru el mai mult decât un concurs, fiind o adevărată obsesie și o sursă de motivație.

„Eu sunt mega fan Eurovision. Am făcut o obsesie pentru Eurosivion. Am fost de 11 ori finalist Eurovision România și mi-am jurat că o să aduc Euvisionul în România. Vreau să aduc României locul 1 mult visat.

Mi-am îndeplinit toate dorințele, doar locul 1 la Eurovision a mai rămas, chiar dacă am luat deja cel mai mare punctaj din istoria țării cu Tornero. Am deja trei piese pentru anul acesta și urmează să fac un sondaj.

Telefonul fără fir care unea cartierele din România. Viața fascinantă a copiilor înainte de internet
Telefonul fără fir care unea cartierele din România. Viața fascinantă a copiilor înainte de internet
Planul secret anti-dronă. Mesajul ferm al SUA pentru România și NATO
Planul secret anti-dronă. Mesajul ferm al SUA pentru România și NATO

Eu n-am vrut să mă înscriu la Eurovision pentru altă țară. Este posibil, dar eu sunt patriot și aș vrea să aduc premiul României.”

Mihai a spus că emoțiile fac parte din experiența competiției și că pregătirea pentru Eurovision implică o tensiune constantă. Artistul a precizat că evaluările juriului pot fi imprevizibile, dar că acestea fac parte din provocarea concursului.

„Am emoții. Eu sunt emotiv de fel. Jurații pot să țină cu cineva sau să nu țină cu cineva. Este cu dus întors. Mereu stau încorcat când vine vorba de juriul, dar n-am ce să fac.”

„Am izbucnit în plâns”

Mihai Trăistariu a declarat că experiența din 2006 l-a învățat cât de copleșitoare pot fi emoțiile și ce impact poate avea succesul.

„La Eurovision 2006 am învățat că emoțiile te pot copleși. După ce am terminat de cântat am izbucnit în plâns. Am plâns în hohote pentru că era prea mare presiunea pe mine. Am învățat că un succes uriaș te poate aduce în prim plan și te poate ajuta financiar. Datorită Eurovision, o duc foarte bine financiar, am niște apartamente la malul mării, am o școală de muzică.”

Mihai Trăistariu, concerte record

Artistul nu se pregătește doar de Eurovision, ci și de sărbători. El a spus că de Crăciun și de Revelion are programate numeroase concerte.

„De Crăciun și Revelion am multe concerte. De Crăciun am patru spectacole și de Revelion am zece. Este recordul meu. Am mai cântat șapte sau opt, dar niciodată 10. Anul acesta voi cânta pe Valea Prahovei până la patru dimineața pentru a le onora pe toate.”

Trăistariu a anunțat că pregătește și o serie de proiecte artistice pentru 2025. El va lansa mai multe albume, o carte și o aplicație.

„Anul acesta, pe lângă Eurovision, voi veni cu cinci albume noi. De la 1 ianuarie voi începe să le lansez. Urmează să lansez și o carte autobiografică. Lucrez la ea de doi ani și am zis că acum este momentul. Voi face și un site și o aplicație eMenTi Store unde oamenii vor putea scoate diverse lucruri la vânzare. Și eu vreau să îmi vând pe această aplicație albumele și câteva tablouri.”

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:55 - Telefonul fără fir care unea cartierele din România. Viața fascinantă a copiilor înainte de internet
23:47 - Regizorul care a înnobilat filmul românesc - o tragică dispariție de acum 31 de ani
23:34 - Exclusiv. De ce participă Mihai Trăistariu din nou la Eurovision. A făcut o obsesie
23:24 - Compensaţii mai mici la căldură pentru perioada 2025-2026. Cine sunt potenţialii beneficiari
23:15 - Crucea Roșie sub lupa anchetelor internaționale. Legături cu Kremlinul și finanțări controversate
23:05 - Bolojan, veste bună pentru România: Fondurile UE nu vor fi suspendate

HAI România!

Români morţi în străinătate în înprejurări suspecte
Români morţi în străinătate în înprejurări suspecte
Planul de Pace "Trump", controverse. Revolta Ucrainei și rânjetul Kremlinului
Planul de Pace "Trump", controverse. Revolta Ucrainei și rânjetul Kremlinului
E război pe pace. Hai LIVE cu Turcescu
E război pe pace. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale