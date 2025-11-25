Exclusiv. De ce participă Mihai Trăistariu din nou la Eurovision. A făcut o obsesie

Exclusiv. Mihai Trăistariu a anunțat că se pregătește să participe din nou la Eurovision, concurs care i-a marcat cariera și i-a adus recunoaștere internațională. Artistul a povestit despre pasiunea sa pentru competiție și obiectivul de a aduce României primul loc.

Cântărețul a declarat că Eurovision a devenit pentru el mai mult decât un concurs, fiind o adevărată obsesie și o sursă de motivație.

„Eu sunt mega fan Eurovision. Am făcut o obsesie pentru Eurosivion. Am fost de 11 ori finalist Eurovision România și mi-am jurat că o să aduc Euvisionul în România. Vreau să aduc României locul 1 mult visat.

Mihai a spus că emoțiile fac parte din experiența competiției și că pregătirea pentru Eurovision implică o tensiune constantă. Artistul a precizat că evaluările juriului pot fi imprevizibile, dar că acestea fac parte din provocarea concursului.

„Am emoții. Eu sunt emotiv de fel. Jurații pot să țină cu cineva sau să nu țină cu cineva. Este cu dus întors. Mereu stau încorcat când vine vorba de juriul, dar n-am ce să fac.”

Mihai Trăistariu a declarat că experiența din 2006 l-a învățat cât de copleșitoare pot fi emoțiile și ce impact poate avea succesul.

„La Eurovision 2006 am învățat că emoțiile te pot copleși. După ce am terminat de cântat am izbucnit în plâns. Am plâns în hohote pentru că era prea mare presiunea pe mine. Am învățat că un succes uriaș te poate aduce în prim plan și te poate ajuta financiar. Datorită Eurovision, o duc foarte bine financiar, am niște apartamente la malul mării, am o școală de muzică.”

Artistul nu se pregătește doar de Eurovision, ci și de sărbători. El a spus că de Crăciun și de Revelion are programate numeroase concerte.

„De Crăciun și Revelion am multe concerte. De Crăciun am patru spectacole și de Revelion am zece. Este recordul meu. Am mai cântat șapte sau opt, dar niciodată 10. Anul acesta voi cânta pe Valea Prahovei până la patru dimineața pentru a le onora pe toate.”

Trăistariu a anunțat că pregătește și o serie de proiecte artistice pentru 2025. El va lansa mai multe albume, o carte și o aplicație.