Nou capitol în cariera Alinei Crișan. Lansează prima ei piesă solo

Alina Crișan continuă să-și construiască o carieră muzicală autentică și personală, după ce și-a făcut cunoscut numele în cadrul trupei Asia și a colaborat cu Directia 5. Artista a povestit, în exclusivitate pentru EVZ, că lansează acum o nouă piesă, „O viață și o zi”. „Este o piesă sinceră”, a spus ea.

Alina Crișan a povestit că viața ei s-a schimbat complet după ce s-a destrămat trupa Asia. Ea a declarat că atunci a realizat că muzica nu este doar o pasiune, ci un drum pe termen lung.

„Asia a fost primul pas important, experiența care m-a făcut cunoscută. Viața mea s-a schimbat complet atunci: am învățat ce înseamnă scena, expunerea, publicul. După Asia am crescut ca om și ca artist și am realizat că muzica va fi drumul meu pe termen lung.”

Artista a recunoscut că îi lipsește energia trupei Asia, dar că se concentrează pe prezent și pe noile proiecte muzicale.

„Îmi e dor de energie, de începuturile pline de entuziasm și curiozitate, dar cred că fiecare etapă are rostul ei. Azi privesc înapoi cu recunoștință, dar sunt concentrată pe prezent și pe ce construiesc acum”, a spus ea.

În prezent, Alina Crișan se ocupă de cariera solo, dar și de colaborarea cu trupa Direcția 5. Cântăreața a spus că își dorește ca muzica ei să ajungă la cât mai mulți oameni și să construiască un drum care să o reprezinte în totalitate.

„Îmi doresc să lansez piese noi și să ajung cu muzica mea la cât mai mulți oameni. Vreau să cresc pas cu pas, autentic, și să construiesc un drum care să ma reprezinte pe deplin. Colaborez cu Direcția 5 în continuare și mă bucur de tot ce trăim pe scenă împreună.

În paralel, am simțit să dau glas și unei părți foarte personale din mine, să creez muzică sub propriul nume”, a mai spus Alina.

Alina Crișan a spus că urmează să lanseze prima ei melodie solo, „O viață și o zi”. Artista a povestit că este o piesă despre doi oameni care se îndrăgostesc și se bucură de viață împreună.

„A pornit dintr-o stare de recunoștință pentru iubire și pentru momentele în care te simți cu adevărat fericit. Este o piesă simplă și sinceră, despre doi oameni care se găsesc și se bucură unul de altul. Piesa transmite bucuria de a iubi și de a fi iubit, împlinirea pe care o aduce o relație sinceră. Este o declarație de iubire și despre fericirea găsită în momentele simple, trăite alături de cineva drag. Mă inspiră experiențele de viață, oamenii și poveștile lor, iubirea, bucuria, dorul. Am simțit de mică că asta mi-e menirea pe acest pământ, asta mi-a fost chemarea; nimic nu m-a împlinit mai tare decât muzica”, a explicat Alina.

Fosta membră a trupei Asia a povestit că se ocupă și de un proiect care nu are legătură cu muzica. Este vorba de Why România, o inițiativă care promovează țara noastră. Artista consideră că în România sunt multe locuri frumoase, dar că nu sunt promovate și apreciate cu adevărat.