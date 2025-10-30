România revine la Eurovision 2026. TVR a decis reluarea participării după doi ani de pauză

După o absență de doi ani, România va urca din nou pe scena Eurovision Song Contest. Consiliul de Administrație al Televiziunii Române (TVR) a aprobat participarea țării noastre la ediția din mai 2026, care se va desfășura la Viena, Austria. Astfel, România revine în competiția muzicală europeană ce reunește anual zeci de artiști din întreaga lume.

„Am propus reluarea participării României la Eurovision Song Contest pentru că, în cei doi ani de absență, am avut răgazul să înțelegem mai bine ce nu a funcționat în relația dintre TVR, industria muzicală și creatori”, a declarat Dan Turturică, directorul Televiziunii Publice, potrivit TVR Info.

Directorul Televiziunii Române, Dan Turturică, a declarat că instituția a învățat din experiențele anterioare și a identificat aspectele care trebuie îmbunătățite pentru ca procesul de selecție la Eurovision să devină „mai competitiv și mai profesionist”. El a subliniat că obiectivul principal este creșterea calității producției și a momentului artistic care va reprezenta România, astfel încât prezența țării în etapa finală a concursului să reflecte anvergura evenimentului și potențialul real al artiștilor români.

Turturică a evidențiat, totodată, că participarea la Eurovision este „un efort de echipă”, care necesită coordonare și cooperare între numeroase departamente și parteneri implicați în pregătirea show-ului. Potrivit acestuia, TVR a investit timp în armonizarea așteptărilor și responsabilităților tuturor celor implicați, pentru a asigura „cea mai bună reprezentare posibilă” a României pe scena internațională.

Decizia de a renunța la concurs a fost determinată de probleme financiare și de nevoia de reorganizare internă. În 2024, TVR a anunțat pentru prima dată retragerea României de la competiție, invocând lipsa fondurilor necesare și dorința de a pregăti o participare solidă în viitor.

Reprezentanții Televiziunii Române au explicat că decizia de a nu participa la ediția din 2024 a Eurovision Song Contest a fost determinată de „constrângerile financiare și de dorința de a reprezenta România la un nivel performant”, după cum a precizat Consiliul de Administrație. Instituția a subliniat că o astfel de competiție presupune resurse importante și o pregătire complexă, iar o prezență sub așteptări ar afecta imaginea României și a televiziunii publice pe plan internațional.

În 2025, Consiliul de Administrație a menținut aceeași poziție, reafirmând neparticiparea la concurs, în timp ce directorul general Dan Turturică a subliniat că revenirea României la Eurovision va fi posibilă „doar în momentul în care va exista o relație echilibrată între TVR și producătorii muzicali”. El a insistat că este necesar un parteneriat real, transparent și avantajos pentru ambele părți, care să asigure o colaborare sustenabilă și un act artistic competitiv la nivel european.

România a debutat la Eurovision în 1993 și a obținut de-a lungul timpului câteva clasări remarcabile. Cele mai bune rezultate au fost locul trei, obținut de Luminița Anghel și Sistem la Kiev (2005) și de Paula Seling și Ovi la Oslo (2010), precum și locul patru ocupat de Mihai Trăistariu la Atena (2006).

În ultimii ani, însă, prestațiile României au fost sub așteptările publicului, mai mulți artiști nereușind să se califice în finala competiției. Cu revenirea din 2026, TVR promite o abordare nouă, un proces de selecție mai transparent și o reprezentare artistică de nivel internațional, menită să readucă România în topul clasamentului european.