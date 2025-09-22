Putin își face concurs alternativ, cu artiștii exclusi de la Eurovision

Pe 20 septembrie 2025, Moscova a găzduit „Intervidenie”, un eveniment muzical conceput ca alternativă la Eurovision, destinat artiștilor și țărilor care nu mai pot participa la competiția europeană. Concursul a reunit participanți din state considerate „prietene” ale Rusiei, inclusiv Belarus, Tadjikistan, China și Brazilia.

În ultima clipă, artista americană Vassy, cunoscută pentru implicarea în comunitatea queer, s-a retras, anulând astfel planul unei prezențe internaționale mai largi.

Ideea organizării unui concurs paralel a apărut imediat după excluderea Rusiei din Eurovision, ca urmare a invaziei din Ucraina. În 2023, Olga Liubimova, șefa Ministerului Culturii, a propus relansarea unui format istoric: „Intervidenie” exista deja în blocul estic între anii 1970-1980.

Directorul Canalului 1, Konstantin Ernst, și fostul ministru al Culturii, Mikhail Shvydkoy, au aprobat inițiativa, iar în februarie 2025 Vladimir Putin a semnat decretul oficial de organizare. Vicepremierul Dmitri Cernișenko, coordonatorul Jocurilor Olimpice de la Soci, a preluat conducerea comitetului de organizare, în timp ce Serghei Kiriienko, viceșeful administrației prezidențiale, a făcut parte din consiliul de supraveghere.

Evenimentul a fost inaugurat de Vladimir Putin și ministrul de externe Serghei Lavrov, sub deviza „muzică și prietenie”. Live Arena din Moscova, cu o capacitate de 11.000 de locuri, a găzduit spectacolul de deschidere, care a inclus un moment muzical reinterpretat de Polina Gagarina și Dima Bilan, cântând un hit clasic al trupei Alianța din 1987.

Putin a subliniat în mesajul său „respectul pentru valorile tradiționale și diversitatea culturală”, idee reiterată de Lavrov.

Spre deosebire de Eurovision, „Intervidenie” a optat pentru un sistem de jurizare exclusiv. Fiecare țară participantă a desemnat câte un reprezentant în juriu, fără a putea vota propriul concurent. Rusia a fost reprezentată de producătorul Igor Matvienko, iar SUA ar fi trebuit să fie reprezentată de Joe Lynn Turner, fost solist al trupelor Rainbow și Deep Purple.

Prezentarea a fost asigurată de duo-ul Alexei Vorobiev și soprana Aida Garifulina, sprijiniți de doi prezentatori internaționali: modelul indian și actrița Stefi Patel și entertainerul chinez Meng Lei. La concurs au participat artiști din 23 de țări, majoritatea provenind din blocul BRICS și CSI.

Rusia a trimis pe scenă cântărețul Shaman (Yaroslav Dronov), care a interpretat balada „Prâmo po serdtsu”. După performanță, Shaman a refuzat să concureze pentru premiul întâi, afirmând că Rusia „este deja câștigătoare” doar prin organizarea competiției.

Majoritatea artiștilor au mizat pe motive tradiționale și folclorice. Qatarianca Dana Al-Mir a fost invitată să cânte la balalaică, iar concurenții au interpretat melodii în 19 limbi diferite, abordând genuri etnice și tradiționale, cu influențe pop sau electronice moderate.

Excepții notabile au fost Wang Xi din China, care a interpretat o baladă R&B, și Farrukh Khasanov din Tadjikistan, cu un mix pop-rock comparat cu stilul lui Harry Styles.

Spectacolul a inclus și momente clasice rusești: corul Mănăstirii Sretenski a cântat „Kon’”, iar pe scenă au urcat artiști precum Klava Koka, trupa Ay Yola și Tatiana Kurtukova.

Concursul a fost câștigat de artistul vietnamez Đức Phúc, cu piesa „Regele Ceresc al Satului Phudong”, o fuziune de muzică tradițională, K-pop și electronică. Locul doi a fost ocupat de trupa kârgâzstană Nomad, iar bronzul de qatarianca Dana Al-Mir, cu un mesaj despre depășirea obstacolelor și descoperirea drumului în viață. În ciuda victoriei vietnameze, următoarea ediție este programată în Arabia Saudită, potrivit meduza.io.